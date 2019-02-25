沉睡2、30年的巨人 今年將崛起！政治紛擾中 韓國瑜衝出亮眼外銷之路

2019年02月25日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／吉隆坡報導 ／吉隆坡報導

馬國拿督、高市農會簽約 金額上看一億

高雄市長韓國瑜24日出訪馬來西亞，帶領高市農會搶下第1筆大訂單，韓國瑜希望高雄在台灣政治紛擾氣氛的情況下，能走出一條自己的路，相信高雄「不外銷則已，一外銷就是品質保證」，沉睡2、30年的巨人，今年將崛起。

在高市農會與馬國糧食總商會簽訂備忘錄時，韓國瑜致詞時提及，這趟小小一步，飛機坐5小時，但內心抱持極大期待，「小飛行但大期待」，這代表高市局處長、議會、農漁會都參與，真心期待未來高雄跟馬國有更寬、更廣合作。

韓國瑜表示，感謝馬國糧食總商會對高雄的幫助，新年度開始就採購更多品項；馬國地大物博，人口比台澎金馬略多一點，充滿活力，商業發展無遠弗屆，而高雄則在養殖漁業得到清真認證，期待把養殖的漁業產品透過像今天的交流「渠道」銷到伊斯蘭國家。

韓也重申，高雄地理位置不變，但心靈世界已改變，希望南台灣高雄在台灣政治紛紛擾擾氣氛並不佳的情況下，高雄能走出一條自己的路，高雄占台灣土地面積近1/12、人口1/9，土地為全縣市數一數二，只是這位巨人沉睡太久，睡了近2、30年沒清醒，今年開始清醒。

他表示，高雄腦袋天線雷達都打開，要邁向所有周邊國家和城市，280萬市民體會到今年要實施中英雙語，迫切期待與國際接軌，感謝馬國願意給機會，「並持不外銷則已，一外銷就是品質保證」，否則寧願不出口，品質要保證、價格要公道，當然對未來所有產品後續服務都必須是熱情真誠的。

馬來西亞糧食總會進出口商會拿督斯里蔡寶強表示，該會扮演橋梁角色，促進馬國進出口發展，推廣馬國本土產品外，同時將深受本地消費者喜愛的國外農產引進馬國，期待與高雄的合作，將台灣農產及農業副產品推銷給馬國消費者。

他指出，在馬國經濟發展中，農業扮演非常重要角色。據統計，去年農業生產總值達960億馬幣，占國內GDP8.2％、2017年農業出口1200多億馬幣、進口達952億元馬幣，其中出口棕梠油為主，農業副產品包括咖啡、燕窩、水產等。

他提及，馬國清真認證食品受全球穆斯林高度認可，相信這部分跟高市有很大合作空間；這次馬來西亞糧食進出口總商會與高市簽署合作意向書，雙方建立長期合作關係，共同促進雙邊農產糧時貿易合作，交流會形同跨出重要一大步，為雙方未來合作創業更多商機，為兩地農業合作創造雙贏。

(中國時報)