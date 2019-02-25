漢翔董座異動 副參謀總長胡開宏接任
據透露，漢翔公司董事長廖榮鑫將交棒，內定由國防部副參謀總長胡開宏中將接任。軍方人士說，國防部與經濟部對此人事已有溝通，待行政院核定後即生效。
胡開宏是空軍中將，原訂今年8月滿60歲屆齡退役，但因接漢翔董事長，必須提前辦理退役。胡曾任職空軍副司令、國防部總督察長等職。
廖榮鑫是空軍上將退役，2015年3月接任漢翔董座，任內配合蔡英文總統推動空軍高級教練機案，一手規畫研製，第一架原型機預訂今年9月亮相。
漢翔公司是國防產業重鎮，資源豐厚，董事長向受多方覬覦，廖榮鑫被視為馬系人馬，近兩年，有關其去職傳聞不斷，甚至有立委在立法院國防及外交委員會公開質詢。
過去傳言接任廖榮鑫的人選，有多位與綠營熟悉的航空與科技界人士，也有卸任的民進黨籍立委積極表態；在軍方，也有傳過國防大學校長吳萬教上將、前國防部常次退役空軍中將柏鴻輝等，但因廖榮鑫因規畫高教機案出色，受到府方支持。
但最近有些跡象顯示，漢翔董座將換人。一是空軍未徵詢漢翔，即舉辦高教機網路徵名，過去廖榮鑫已將高教機命名為「藍鵲」，空軍此舉形同推翻「藍鵲」名稱，此外，漢翔本有意3月舉辦50年慶祝活動，順便宣傳高教機進度，並讓軍方參與，但此構想遭國防部否決。
現傳出由胡開宏接任，頗出人意料。漢翔內部也認為，高教機現正值最後機身組合階段，本以為廖榮鑫會在9月原型機亮相後功成身退，未料卻提前交棒。
(中國時報)
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