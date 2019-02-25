高教機案研發順利 換下廖令人意外

2019年02月25日 04:10 中國時報 呂昭隆

蔡英文總統極力推動國防自主，其中，最具代表性的就是高教機自製與潛艦國造，潛艦案難度高，風險高，風波也多，但高教機案自啟動後，研發進度頗順利，很可能是蔡政府唯一不會跳票的案子，而在原型機9月亮相前，換下董事長廖榮鑫，令人意外；唯內定接任董座是軍方將領，而非政治人物，這一點值得肯定。

高教機與潛艦國造是蔡政府推動國防自主的指標案，其中，海軍雖在立院宣稱潛艦進度順利，也取得輸出許可，下個月就會向立院做機密報告，但潛艦案諱莫如深，軍方內部持保留意見者眾，或是避之唯恐不急，看好潛艦國造的人並不多。

不僅軍方內部有疑慮，外界更是如此。去年審國防預算，英系立委羅致政就曾提出刪減今年度潛艦預算一半之議，後雖撤案，但自有其政治意涵；此外，國民黨智庫上周也說，如果明年總統大選能拿回政權，一定會先問美國，是否幫忙台灣造潛艦；雖說國民黨本就支持潛艦建案，但如美方不協助，就會停掉。

首艘潛艦預訂在2025年完成，就算蔡總統能連任，在她的第二任也未完成；然而，高教機不一樣，漢翔在研製生產IDF的基礎下，做一架教練機難度不大，性能是否完全符合空軍需求是回事，不過，就在首架原型機做最後組合之際，換掉廖榮鑫，多少還是有些風險，儘管廖已任職4年，算是漢翔做很久的董事長。

廖榮鑫此際交棒，而且接任人選不是另一位空軍退役中將柏鴻輝，代表前國防部長馮世寬在軍中的影響力式微。唯漢翔資源很多，蔡政府讓政治人物來主掌漢翔，亦應給予肯定。

(中國時報)