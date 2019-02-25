民進黨硬打戰爭牌 別把人民拖下水

2019年02月25日 04:10 中國時報 周毓翔

新聞透視民進黨為拚2020總統大選，最近又瘋狂操作統獨議題，「抗中牌」、「戰爭牌」出手愈來愈急，意欲藉此找回支持度，只是若這真是台灣人民所期待，韓流不會席捲全台，在綠到出汁的新北三重、台南第二選區立委補選民調，藍營更不會勝出；看來除非3月16日嘗到全軍覆沒苦果，執政黨不會修正這種把台灣推向戰爭邊緣的操作手段。

蔡英文總統強硬回應中共總書記習近平「告台灣同胞書」之後，被稱作「辣台妹」，人氣回升，民進黨食髓知味，總統、閣揆以降，部會首長、黨務機關，話愈說愈硬，最近府院黨高層更是有意主攻「對抗牌」、「戰爭牌」。

拚人氣回升 不惜手段

行政院長蘇貞昌自比二戰時英國名相邱吉爾，宣稱拿一根掃帚也要跟敵人拚了。蔡英文更說，當台海發生戰事時，台灣可承受第一波的攻擊，再盼全世界站出來。

總統和閣揆若愛民如子，應該是窮盡一切可能防患戰事發生，避免人民生命與財產遭受損失，豈能抱著玉石俱焚的心態，敢為世界先？何況，到底有哪一國家會馳援台灣？

同溫層自嗨 罔顧民意

民進黨在大選前卯起來挑釁對岸，令人不安。從民進黨過去的選舉策略來看，在兩岸關係上操作對抗路線，確可令綠營振奮，但這真的是台灣民意？或只是綠營同溫層在自嗨？

韓流就像是照妖鏡，假設「對抗」路線這麼好，為何有這麼多人向韓國瑜的兩岸「和解」路線靠攏？韓國瑜主張兩岸要開大門、走大路，要共榮互惠，在去年底九合一大選讓民進黨大敗，如果韓流只是一時旋風，為何有韓國瑜出手相助的深綠鐵票區，民進黨也可能輸掉？

3月16日豪賭 恐嘗苦果

2020年總統大選，看來已是執政黨的「對抗路線」決戰在野黨的「和解路線」，如何選擇固然要看台灣民意的展現，不過執政黨也必須注意，不要把台灣人民一起拖下水。

執政黨不妨用立委補選的機會停下腳步好好思考，假設立委補選結果，執政黨勝利了，想必「對抗路線」將會來越「辛辣」；但假設這次執政黨慘敗，就應該思考「對抗路線」並非多數台灣人民所期望，太過挑釁的兩岸與外交政策都應該緩一緩，別讓台灣人民身處險境。

(中國時報)