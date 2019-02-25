吳挺謝氣如虹 卓拉郭籲團結
台南立委補選這一席戰況激烈，國、民兩黨主席24日不約而同都到台南造勢，形成大車拚局面！國民黨吳敦義整天陪謝龍介走訪各大廟宇參香祈福，民進黨郭國文昨下午成立競選總部，更有黨主席卓榮泰、前行政院長賴清德、行政院副院長陳其邁、台南市長黃偉哲等大咖站台，卓榮泰強調，台南是阻擋「韓流」最前線，4人更齊呼「團結，才能贏得這次選戰。」
吳敦義昨早與謝龍介到麻豆代天府參香時，引來不少支持民眾圍觀，記者詢問他對民進黨請來4大咖暖男助選看法，吳說，不管對手請大咖、小咖、中咖，都是好咖，大家公平競爭。謝龍介則揶揄對手，「看到賴清德在街頭賣力輔選，我也很不捨。」
郭國文昨天成立競選總部，雖遇上下雨，現場逾5千名支持者在民進黨重量級大咖激勵下，情緒高漲，「凍蒜」聲不絕於耳。
卓榮泰強調，台南是阻擋「韓流」的最前線，民進黨一定要團結合作，把脫黨參選的票壓到最低，讓民進黨唯一提名的郭國文能為鄉親服務。卓榮泰火力全開說，1月台北立委補選時，韓流也曾北漂到台北，但台北天龍國擋得住韓流，台南也要把韓流擋下來。卓榮泰也暗指對手謝龍介要選立委，卻不捨得辭議員。
賴清德也為綠營分裂憂心，強調輸贏與否關鍵在團結。賴清德說，這場選舉面對很多困難，尤其，有人脫黨參選造成分票危機，這一場選舉能不能勝利，在於民進黨能否團結，這場選舉不只是郭國文的選舉，也是民進黨能不能再被民眾信任的指標一戰。
一出場就引起支持群眾歡呼的陳其邁表示，目前對手聲量高，郭國文陷入苦戰，但「韓流會過去，溫暖會來到。」陳其邁也開玩笑說，他選市長時大家都說會投他，但還是沒上，希望大家真的要投郭國文。
黃偉哲表示，他當市長，一定會照顧偏鄉，資源不會集中在市區，不會讓第二選區邊緣化，但在中央需要有人幫忙，一起解決市民問題，要選立委就要選真正了解地方需求的人。
(中國時報)
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