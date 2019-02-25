蔡祝黃包中 盧讚這柯有力量

2019年02月25日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

民進黨參選人黃振彥24日成立秀水鄉後援會，蔡英文總統到場贈送包子，祝福包中。 （吳敏菁攝）

彰化第一選區立委補選倒數20天！國民黨參選人柯呈枋和民進黨黃振彥24日都在秀水鄉成立後援會，盧秀燕先飛到鹿港呼籲投票「這柯土包子」；立院男神蔣萬安也到秀水力挺「這柯有力量」。蔡英文總統則替黃振彥站台輔選，也致贈包子、粽子，祝福包中。

彰化立委補選藍、綠競爭激烈，去年選舉藍軍大勝，面對立委補選，士氣如虹地全台大串連，形容推出最優質參選人都是最有接地氣的土包子，包子儼然成藍營立委補選的通關密語；柯呈枋更說，「阿枋從小就是住在鄉下的土包子。」

燕子市長盧秀燕繼韓國瑜後，昨天也飛來鹿港「燕子和包子」合體，替柯呈枋助選，和支持群眾一起大口吃包子；高呼「這柯有力量！票投這柯土包子」。

柯呈枋下午在秀水鄉成立後援會，立委男神蔣萬安，前台北縣長周錫瑋、前彰化縣長卓伯源和縣長王惠美等，都來站台助陣，盛讚柯呈枋是高考第一名狀元人才，又有中央和地方23年行政經驗「正派、專業、有經驗」。幾位型男合體走入群眾拜票，立馬形成一股亮眼旋風；支持的群眾紛紛要求合影，氣氛熱烈。

蔡英文總統也到彰化秀水替黃振站台，稱許黃振彥擔任鹿港鎮長期間表現相當好，任內個人施政滿意度平均高達88％；又在2016獲得MVP百位傑出經理人政治類獎項，拜託全力支持，讓立法院多一個優秀席次，幫助中央政府的施政。

前彰化縣長魏明谷、縣黨部主委邱建富、立委陳素月、黃秀芳、施義芳、洪宗熠與前秀水鄉長梁禎祥等支持群眾到場力挺，高呼凍蒜；蔡英文隨後轉往鹿港參加百工百業挺黃振彥誓師大會，再到線西鄉龍華慈惠堂向主祀母娘上香祈求國泰民安。

(中國時報)