土包子逆襲 歌王心驚驚

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

根據《旺旺中時》最新民調，國民黨三重立委補選候選人鄭世維以39.3％支持率，勝過對手余天33.2％。對此，藍綠一致認為，三重以往雖被視為綠營鐵票區，但扣除東區16里後，蘇貞昌在去年底市長選舉得票反而還倒輸侯友宜66票，票倉並非牢不可破。

鄭世維指出，無論數字勝負與否，都會持續努力，但在三重選區中，侯友宜在市長選舉時還略勝蘇貞昌66票，藍綠雙方差距不大，若以3成投票率計算，誰能先過4萬票門檻就能勝選。

鄭世維表示，從參選以來他走遍三重大街小巷及市場，直接就能感受到民眾的熱情，即使在一些被視為綠營票倉的地方，選民的反應仍能讓他覺得窩心。他認為，民進黨並未揮去縣市長敗選陰霾，民眾對綠營依舊不滿。

鄭世維競選幹部則是私下透露，前天雖是周六卻是補班日，但許多民眾不到2點就到場，現場民眾的熱情支持回應，「韓流效應遠遠出乎意料之外。」

民進黨新北市黨部執行長李建興指出，雖然外界認為三重是綠營鐵票區，實際上藍綠在立委補選選區實力相近，侯友宜獲得超過半數的滿意度也很正常，但據民進黨黨內的幾波民調數字來看，余天在此仍穩定領先。

李建興表示，雖然藍營不少人士認為朱立倫在新北市經營成功，但從鄭世維選戰主打韓流，更引入韓國瑜本人掀起造勢活動高潮的策略，不難看出新北市韓流支持度已遠高於朱立倫的態勢。

在前天藍綠陣營各自請來院長及市長等大咖站台後，鄭世維昨日並無公開行程，今日上午抽籤號次也不會有大咖助陣，「只會有幾個土包子陪同」；余天昨日則連趕數個新春聯誼餐會，也對於韓國瑜母雞站台帶小雞的效應感到憂心，直言：「我很害怕的就是這一點！」今日余天也將由北區輔選小組召集人鄭文燦陪同抽籤。

(中國時報)