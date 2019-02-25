最綠鐵票區分裂 龍介骨力拚贏

2019年02月25日 04:10 中國時報 曹婷婷／台南報導

台南第二選區立委補選最新民調，謝龍介以34.9％支持度大幅領先郭國文24.3％，陳筱諭則瓜分11.9％，堪稱全台最綠鐵票區，因綠營內訌致選票出走，助藍營坐收漁翁之利！郭、陳兩人加總得票率小贏謝龍介，若綠營未分裂，這席立委猶如郭國文囊中物，民調顯示陳筱諭鬩牆，綠營恐痛失至為關鍵的這一席。

台南市第二選區堪稱全台「綠中之綠」選區，黃偉哲2016年在該選區拿下76.47％得票率，民進黨有輸不得壓力，本應勝券在握的郭國文，未料遭遇程咬金，新生代陳筱諭堅持脫黨參選，打亂如意算盤。郭國文競選總部昨天成立，卓榮泰、賴清德都圍繞分裂危機打轉，矛頭指向輸贏關鍵在團結。

被視為分裂綠營票源的「禍首」，陳筱諭強調，「即使我沒參選，討厭新潮流的綠營選民也完全不可能轉向回流。」她說，民進黨為搶下台南這席立委，包括府院黨高層、賴清德、鄭文燦及新潮流民代都陸續到台南助陣，但郭的民調未見起色，可見第二選區選民討厭新潮流的力道、和認同拚經濟的迫切。

陳筱諭昨天也高掛「特赦阿扁總統」看板，大打阿扁牌，拉攏深綠支持者。她說，確實有支持者擔心三腳督讓藍營得利，她則有信心，跳脫藍綠框架、沒有政黨利益，才能造福鄉親。

民進黨過去在該選區一旦提名誰出線，就等同勝選，郭國文此役卻「蒙上陰影」，他強調，坊間盛傳民進黨因派系問題影響選票，但他從總統到里長大小選舉都用心輔選，相信這次大家也會不分派系支持他。

民調領先的謝龍介笑回「戒慎恐懼」。他說，深深感受鄉親渴望求變，加上韓流發威，讓他愈來愈有機會勝選。他現在每天只睡5小時，自認「足骨力」，從早跑到晚，白天訪基層、晚上則有政論節目邀約。他說，藍營當前氣勢好，大家好想贏，他也會努力拚到贏。

(中國時報)