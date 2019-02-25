退將力主 役男應嚴訓下部隊

2019年02月25日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

66名役男參訪金防部，指揮官郝以知（左）分享軍旅經驗與聆聽役男見學心得。（金防部提供／中央社）

野戰單位某些裝備專業需求度高，但裝填彈藥等工作，就可放手給軍訓役男去操作，彌補志願役人力的不足。（本報資料照片）

4個月的軍事訓練役是否下部隊磨練？國防部前年實驗1年後，去年髮夾彎取消，一位退役上將表示，軍訓役應該下部隊，且要嚴訓，才能做為後備軍人，不要當完了兵，連部隊「長」什麼樣都不知道；另一位退役上將也主張軍訓役要下部隊，至少對部隊有個認識，不要下令躲散兵坑，結果四處亂鑽，跑去撞牆。

別當完兵 不知部隊長怎樣

《兵役法》在2011年修正，83年次以後役男，需服役4個月的軍事訓練役。但由於訓練期短，國防部又擔心「少爺兵」、「娃娃兵」禁不起磨練，4個月軍訓役無所事事，浪費人力物力。甚至，有人主張廢除軍訓役。

4個月的軍訓役該如何做？國防部在2017年規定軍訓役男要下部隊，但1年即取消。據了解，軍訓役男下部隊政策之所以改弦易轍，一是干擾到部隊的正常訓練，再者，營區內已無「大通舖」寢室，軍訓役男下作戰部隊沒床，無法接訓。

照顧娃娃兵 基層幹部叫苦

據了解，「常備兵役軍事訓練」4個月的訓練期程，本來分8周「入伍訓練」及8周「專長訓練」等2階段，後來因入伍訓練大塞車，役男要排隊很久才能當兵，引發民怨，加上民進黨在野時主張役男應下部隊，因此才決定調整訓練期程，改為5周「入伍訓練」，11周「專長訓練」。前國防部長馮世寬主張下部隊，而且還要參加部隊演習，包括國軍年度最重要的漢光演習。

現役軍方官員表示，「娃娃兵」下部隊，什麼戰鬥都不懂，特別是專業度高的海空軍兵種，又得單獨編一個連隊，部隊平任務已夠忙，還要抽人力去照顧他們，基層幹部叫苦，增加負擔，所以實驗1年就喊停了，軍訓役不必下部隊。

但是退役上將說，軍訓役最早是規畫士兵下部隊，可以做勤務支援，例如分發至屏東的三軍聯訓基地，負責靶場打掃；他不主張軍訓役和現在隊官兵混編，軍訓役單獨編在一個連隊，或是連隊的中隊，不要和志願役混在一起，以利管理。

要懂開槍 才不會打到自己

另一位退役上將也主張訓練役要下部隊，他說就像是去看病，去掛一次號，才知道看病的流程怎麼做，如果不下部隊，什麼都搞不清楚，結果下令叫兵躲散兵坑，他們卻四處亂鑽，還跑去撞牆，「這很可能是真的會發生的事」。

軍訓役男只訓4個月，這麼短的時間，是無法訓練成一個合格的戰鬥兵，但能訓練成合格的步槍兵，至少就是懂得開槍，子彈不會打到自己，也懂得躲避，找掩護。

(中國時報)