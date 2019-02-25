後備角色吃重 軍訓役應再延長

2019年02月25日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

國軍走向全募兵制，但役男依規定仍須服4個月的軍事訓練役，雖然時間短，被嘲諷為「夏令營」，軍事專家仍認為軍事訓練役有其價值與重要性。

國政基金會外交及國防組召集人林郁方指出，我國的兵役制度是偏向徵募並行，而這4個月的軍事訓練役就是徵兵制，一旦開戰，這些受過訓的人就是會被動員的後備軍人，如果取消了軍事訓練役制度，徵召身強體壯卻沒受過任何軍事訓練的年輕人上戰場，是很殘忍的事。

林郁方認為，目前4個月的軍事訓練役分成兩次、兩個月實施，這樣的訓練效果並不好，最好是將役期延長到6個月，一口氣完成訓練，才能達到最基本的訓練效果。

《亞太防務》雜誌總編輯鄭繼文說，4個月的時間是足夠灌輸役男基本軍事概念，或教導身為步槍兵的基本動作。在大環境不改變，中國大陸持續對我施壓情況下，役男應維持基本的訓練。不過，現存最大的問題是如何管理這4個月的役男？基於過去的案例與經驗，不少人抱著「擺爛」的心態，國防部在管理上應該要精進調整。

鄭繼文認為，當軍事訓練役實施時間夠久之後，國防部應該去思考，如何因應部隊實際需求，讓人力運用更有彈性。比如說，一輛戰車配置4名人力，車長、射手的專業需求度高，不可能交給4個月的軍事訓練役擔任，但是裝填彈藥等相對簡單的工作，就可以放手給役男去操作，彌補野戰單位志願役人力不足的問題。

他強調，4個月軍事訓練役不能廢除，尤其國家未來作戰還是要倚重後備部隊，如果少了他們，就不符合國軍的作戰規畫了。

(中國時報)