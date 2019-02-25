訓練半調子 軍方役男雙輸
新聞透視憲法規定，役男有服兵役的義務，因此即使國軍已實行全募兵制有成效，兵源已不是問題，但既未修憲，仍需保留徵兵制，軍訓役應要再精進，否則徒然浪費國家資源與役男時間，形同雙輸。
國防部在2011年將徵兵制改成4個月「常備兵役軍事訓練」，即所謂的軍事訓練役；問題是，4個月時間短暫，又不必下部隊，軍方覺得用不到這些「軍力」，不過是「代訓」，是食之無味，棄之可惜。
由於役期短，有些兵，習氣重，進到新訓中心難以管教，反正很快就退伍，也懶得教。如果下部隊，只能站衛兵，幫忙做點勤務，但部隊又要花心思，特別照顧，也有違蔡英文總統減輕基層任務指示。
但為何役男只受4個月軍訓役，不是2個月或半年，這個政策決定，到現在還是個謎。4個月役期，的確訓練不出一位合格的戰鬥兵，現在4個月結訓後，什麼都學不到，一旦有戰事，可能完全派不上用場。對軍方言，4個月訓練，只為交代，因為憲法規定役男有服兵役的義務。
目前，外界有恢復徵兵制的聲音，少部份人主張修憲廢除徵兵制。但修憲工程浩大，思考層面複雜，多數人認為仍應保留徵兵，既是如此，4個月軍訓役該如何善用，確是應提昇效能，軍方內部有人主張轉成救災部隊，國民黨智庫也有相同意見。
國民黨是主張調整軍訓役部分員額，朝民防訓練役轉型，平時救災，戰時可大量支援傷患處理與後方勤務。
既然憲法規定國民有服兵役的義務，在未修改憲法條文，徵兵制未取消前，軍訓役應該要再精進，不能做半調子，役男花了4個月的時間接受訓練，要能派上用場，不應是訓完不理，浪費國家的資源，軍方與役男雙輸。
(中國時報)
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