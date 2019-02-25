國防部提升募兵質量 編現目標85％

2019年02月25日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國防部長嚴德發今向立法院國防外交委員會進行業務報告，依昨天送達立法院書面報告指出，國防部將提升募兵質量，去年志願役編現達82.8％，人力成長8912人，志願役留營率達76％，超過70％的目標，今年志願役編現計畫是85％。

國防部說，2019年屆齡役男人口數為10萬8000員，加上今年暑期分階段人數，扣除已提前完訓、服替代役、補充兵役及志願役等役男後，計畫徵集常備兵役軍事訓練總計8萬3600員。國防部已與內政部役政署協商，依役男意願區分「盡早徵集、正常徵集、延後徵集」等3類型入營，使有就學、就業需求役男可盡早入營。

報告同時指出，近年共軍除持續推展組織編裝調整、新式武器研發列裝外，並於大陸東南沿海及內蒙古等地區實施聯合兩棲登陸、火力打擊、遠海長航、海空實兵對抗等針性演訓。今年1月24日更在本島東南海域執行年度首次「遠海聯合訓練」，強化對台軍事整備及提升體作戰效益，對我國防安全形成嚴峻挑戰。

報告說，美國因應中共軍力持續擴張，藉與英、日等友盟國家遂行東、南海常態化「自由航行」任務，恢復與東協國家聯合軍演等積極作為，期有效遏制中共突破島鏈封鎖向外擴展之企圖。

報告強調，前瞻未來戰爭型態與肆應台海情勢威脅，國軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，以快速提升戰力為主軸，貫徹「仗怎麼打，部隊就怎麼練」的要求，藉由今年「漢光35號」演習及「戰備任務訓練月」革新作法，由作戰區整合地區內三軍部隊，並結合區域聯防機制及運用民、物力資源，共同執行防衛作戰演練。

(中國時報)