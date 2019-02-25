訓練不足 上戰場可能成炮灰

2019年02月25日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

民國83年次後出生役男仍需服4個月軍事訓練役，到底在訓練什麼？小葉說，初期新訓階段很充實，但第2階段專長訓練時間明顯不足，建議拉長受訓時間；黃先生則直言，國家不能沒有兵，但役期太短，應最少回到1年期，讓訓練更精實。

回憶起4個月軍中生活，小葉笑說，新訓「滿操的」，體能確有變得比較好，另有手榴彈投擲、槍枝分解及射擊、戰術運用等課程訓練，不過因受訓時間短，僅是初步了解，未必很精進。「但有沒有受訓，還是有差別，」他進一步說，團隊生活的經驗也很難得，一定要配合大家行動，不能想做什麼就做什麼，有比較社會化的感覺。

王媽媽有子在服役，感覺兒子的長官常發簡訊來問候，請父母放心，其子在部隊一切平安。其實王媽媽希望軍隊可多鍛鍊其子，而不是像看顧幼兒般照顧。

黃先生則分享，役期中最印象深刻的是行軍，當時真的走了很長的路，走久了會恍神，腳都起水泡，全是磨鍊意志力，「確實有挑戰到自己」。不過，役期僅4個月，他也認為，訓練的精實度、實作機會都不夠，未來若上戰場拿起真正的炮彈，可能很多人會不敢操作。

黃也提到，放眼國際局勢，尚未到不必擔心其他國家來犯，國防部除了募集志願役外，這樣的訓練應該還是要做，不只檢討各階段訓練，役期也要拉長，多些練習機會總是好的；且很多人認為當兵很無聊，沒有成就感，一旦役期延長，就能針對某些部分更精實地去加強。

同樣經歷4個月軍事訓練役，陳先生則指出，役期分為兩階段，時間都不長，讓幹部較難以有效管理，成為問題。他並認為，若役期還是僅有4個月，應將精力放在培養志願役身上，提高待遇、增加誘因，讓真正適合的人進入軍中，會更有效果。

(中國時報)