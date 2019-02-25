蝴蝶飛來 恐成百年最強二月颱

2019年02月25日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

2月颱紀錄比較表

中央氣象局表示，今（25）日冷氣團減弱，受東北季風影響，北部、宜蘭等地仍然偏涼，但水氣減少，降雨範圍已逐漸縮小；26、27日溫度持續回升，228連假首日再有另一波東北季風，北部、宜蘭將轉為溼涼天氣。此外，今年第2號颱風「蝴蝶」23日晚間升級為強颱，可能是氣象局有紀錄以來最強的二月颱，預計今起將影響東部地區及恆春半島有長浪發生。

北台灣明後天回溫

氣象局預報員陳伊秀表示，今日北台灣偏涼，高溫約17、18度，宜蘭、花蓮約21至23度，中、南部回溫較明顯，高溫可達27、28度；雖然仍受華南雲雨區影響，但降雨範圍已縮小，北部、東半部有短暫陣雨，中、南部山區也有局部降雨，但中、南部平地地區則以多雲為主。

預計明、後天東北季風持續減弱，北台灣高溫可回升到23至25度，中、南部可達28至30度；但28日連假首日將有另一波東北季風，北部、宜蘭將再轉為溼冷天氣，北部高溫將降至20、21度，北部、東半部也會有雨勢出現。

東部及恆春有長浪

此外，颱風蝴蝶23日晚間8點已增強為強烈颱風。陳伊秀表示，二月出現颱風很罕見，氣象局紀錄上僅有蝴蝶及1970年的「南施」（Nancy），蝴蝶中心風速每秒51公尺，南施中心風速則為每秒61公尺，兩者均達強颱等級。

但是南施的紀錄是以美國近中心每1分鐘平均風速計算，氣象局則是自1991年起便以每10分鐘平均風速計算颱風強度，因每分鐘平均容易出現極劇數值，若南施改以每10分鐘風速計算，強度便沒那麼強，蝴蝶可能是氣象局自1911年有紀錄以來最強的二月颱。

陳伊秀表示，蝴蝶昨日下午2點位置在鵝鑾鼻東南東方2440公里海面上，朝西北西方向前進，受其影響，今日起至27日，東半部及恆春半島可能有長浪發生，須多加注意，但不會直接影響台灣。

(中國時報)