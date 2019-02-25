心肌梗塞患者 控脂治療介入有必要

2019年02月25日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

42歲吳先生因心肌梗塞送醫，醫師詢問才知道，吳先生父親和弟弟都因心肌梗塞過世，為高風險家族型高膽固醇血症患者，但吳先生未發病前，自覺年輕，只靠改變飲食和多運動保養，沒想到差點沒命。醫師表示，已發作過心肌梗塞等心血管疾病者，服藥控脂是「亡羊補牢」，若要有效降低心血管發病率，血脂中的膽固醇至少得降30％，唯有服藥控脂，才能達到降低血脂及發病機率。

介入性心臟血管醫學會理事長殷偉賢指出，血脂過高會導致血管動脈粥狀硬化，當硬塊破裂會形成血栓堵塞血管，導致缺血性腦中風、心肌梗塞等疾病。已發作過心肌梗塞病人，平均約僅能再活15年，若二度發作，餘命平均只剩5年，「想要延長壽命及生活品質，就不能不管膽固醇」。

殷偉賢指出，很多病人很「鐵齒」，只想靠運動、健康飲食、改變生活習慣降低血脂，但這樣僅能降5％～10％血脂肪，若不治療使壞膽固醇持續超過190mg/dL，男性在45歲前或女性在55歲前可能會心臟病提早發作，唯有服藥才能降低30％以上血脂，達到預防發病機率。

健保署近日發布新降血脂藥物給付規定與歐美先進國家接軌，若為極高風險病人，即有急性冠狀動脈症候群病史、曾接受心導管介入治療或外科冠狀動脈搭橋手術的病人，壞膽固醇得降到70mg/dL以下。以此標準，台灣有超過80％病患未達血脂治療目標，部分膽固醇超標病人，使用傳統口服藥物治療，僅能降低3～4成，常要吃到很高藥量，效果也不見得好且有副作用。

殷偉賢說，現有新針劑型藥物為抑制與代謝膽固醇有關的酵素，能讓肝細胞有能力消化更多膽固醇，可大幅降低超過50％血中膽固醇，對於使用傳統藥物效果不佳或是無法忍受副作用者，甚至是已發病但膽固醇苦降不下來的病人療效佳，成為治療新選擇。

(中國時報)