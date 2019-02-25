燃料貴森森 電價恐漲破2.7元

2019年02月25日 04:10 中國時報 王莫昀／台北報導

外傳因總統大選考量，3月電價費率審議會可望決定4月電價不調漲，惟據瞭解，由於去年電價審議未如實反映燃料大漲成本，以致780.9億元的電價平穩基金，如今僅剩433億元，加上國際相關燃料價格仍居高檔，在子彈有限下，4月電價應會適度反映部分燃料成本「舒壓」，避免10月漲價壓力更大。

依國際燃料價格波動估計，每度電價應調漲0.15元、調幅近6％，但囿於電價公式，調價以3％為限估算，每度電可望調升0.078元，突破2.7元大關，達2.704元。

經濟部每年分別於3月與9月召開電價費率審議會，討論當年4月與10月的電價調整幅度，針對今年4月是否調價，上周已召開過小組會議，審議會將在3月中下旬召開，除了討論電價是否調整及調幅，也將討論因應氣候變遷，將5月納入夏月電價實施範圍可行性。

對於外傳4月電價不調漲，行政官員表示，需視燃料價格及物價波動狀況而定，由於燃料價格仍處高檔，今年台電元月已虧損64億，面對電價平穩基金資源有限，若4月不調，10月再度檢討時，漲價壓力恐更大，如台電回報燃料價格持續處於高檔，回檔幅度有限，4月應會適度反映燃料上漲成本。

據了解，由於去年4月電價原應調漲14.54％，最後僅調3％，同年10月依台電估算應調漲8.21％，但卻凍漲，在國際燃氣、燃煤價格與去年下半年相差無幾，估計若台電如實反映成本，4月每度電價應調升0.15元，即使受限電價公式僅能調升3％，每度也將突破2.7元大關。

至於5月若納入夏月電價實施範圍，依現制，夏月與非夏月電價在120度以下相同，其餘各級距調漲13％至27％，四口之家平均電費將多出115元。

此外，國際油價上漲，也造成中油不小壓力。國際原油受沙烏地阿拉伯承諾擴大減產、陸美貿易談判進展趨於樂觀等因素影響，價格上揚，促使國內汽油價格連續第4度觸及亞鄰最低價天花板，中油再吞1.6元漲幅，宣布今日汽油再次凍漲，此波漲勢中，首次觸及亞鄰最低價的柴油也少漲0.3元、每公升僅調升0.4元。

中油主管透露，汽油一連四度觸及亞鄰最低價無法調漲，已創下2007年設計這項機制以來的最長紀錄！加計春節凍漲，中油不敷成本支出，虧損金額累計達4.3億元。

(中國時報)