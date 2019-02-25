計程車舊換新 總統祭利多
交通部長林佳龍1月21日喊出要照顧計程車業者，一個月後便火速預告修正《汽車運輸業管理規則》，限制租賃車不得巡迴攬客、排班，且計費要以小時為單位，形同阻斷Uber與租賃業的合作。蔡英文總統23日又找計程車業者代表至府內茶敘，再拋出利多，宣布將推出「補助計程車汰舊換新」方案，預計5月開放申請，約3萬輛計程車受惠。
交通部路政司本月21日預告修正《汽車運輸業管理規則》，修法後將要求提供運輸服務的小客車租賃業遵循5點原則，包括不得排班、巡迴攬客、代客租賃、起租時數1小時、車輛應黏貼專用標識等。
繼交通部預告修法後，蔡英文23日再找計程車業者代表入府茶敘，宣布將推計程車汰舊換新補助方案，分別是燃油車15萬、油電混合車25萬、電動車35萬，預計5月開放車齡8年以上計程車申請。
對此，計程車業者大讚蔡英文「有效率，施政態度明快」，汽車運輸業駕駛員全國總工會副理事長鄭力嘉表示，計程車司機是「台灣男人的最後一個職業」，是許多因產業轉型、外移遭裁員，或經商失敗難轉職的失業者，中年轉業的最大中繼站，如同總統所言，是代替政府收容龐大的社會邊緣人，但這同時也是計程車產業面臨轉型的瓶頸。
然而，交通部立場傾向計程車業者卻惹怒Uber與租賃業者，Uber23日發布聲明表示，其營運法規完全合法，竟得到此種結果，痛批「很失望」，執政黨開民主倒車，更造成雙方業者對立，痛罵是「來亂的」。
租賃業者表示，支持「網約多元小客車」方案，政府應設立的是多元小客車，而非多元計程車，對於交通部只重視遊覽車、計程車，卻漠視租賃車為旅遊業的付出，業者表示若交通部到月底都沒有善意回應，3月將動員1萬輛車輛上街抗議，揚言癱瘓交通部。
(中國時報)
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