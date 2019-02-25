接軌國際 5G標準會議在台召開

2019年02月25日 04:10 中國時報 林淑惠 ／台北報導 ／台北報導

被視為制定全球行動通訊標準的奧林匹亞大會3GPP（3rd Generation Partnership Project）會議，在中華電信及台科大聯手促成下，3GPP系統與服務第五工作小組（SA5）標準制定會議，25日將在台灣舉行。

美國AT&T、T-Mobile，歐洲Orange、Deutsche Telekom、Telecom Italia、British Telecom，及中國大陸的中國移動等國際主要電信公司將來台共同探討網路切片、邊緣運算等5G議題。

其中，網路切片可將單一網路切割成多個獨立的虛擬網路，並加以客製化滿足特定需求。邊緣運算則可提升物聯網處理資訊的效率，減少時間遞延與資料傳輸成本。自我組織網路技術則可使基地台網路具有自主調校能力，提升網路效率。這些關鍵技術都將用來發展5G多元應用服務。

業者表示，3GPP SA5標準制定會議在台召開，對台灣發展5G、與國際接軌助益大。中華電信執行副總經理林國豐說，中華電信訂出2020年5G商用目標，將運用4G商用網路、5G實驗網路，發展驗證5G創新應用。

(中國時報)