賺現金 到哪都能賺 返現App正夯

2019年02月25日 04:10 中國時報 黃琮淵／台北報導

台灣Pay去年周年慶特別祭出優惠，於指定四大通路消費，即享50%現金回饋。（本報資料照片）

現金回饋當道，標榜「返現」的App成為當紅炸子雞，目前最紅的兩款現金回饋App，莫過於主打實體店面的「RE紅包」，還有挾電商網購之勢興起的「ShopBack」，只要把App下載到手機，或網購前多個點選步驟，就如同帶上隨身會員卡，隨時賺回饋。

現金回饋當道

曾幾何時，皮夾變空了，必備的鈔票外，信用卡少了，因為統統變成行動支付，連會員卡都少了，因為「行動會員卡」已成為趨勢。從新光三越到家樂福、從屈臣氏到麥當勞，甚至最常見的超商，都有會員App。

一般來說，這些「單店」App除最基本的會員卡功能，通常會針對特定日期及時段，提供加碼回饋，藉此拉近與會員距離。但如果沒這些單店會籍，則可下載標榜「現金回饋」的App，回饋率未必比單店會員來得低。

很多人會把行動支付與現金回饋混淆，其實兩者很好分。前者像街口支付、LINE Pay就是付款方式，等於要用這類方式付款才有回饋；後者比較像是「會員卡」，可搭配現金、信用卡或行動支付，由會員卡提供回。

究竟這類App有多熱門？像是「RE紅包」去年下載已經超過24萬人次，與前年同期相比大幅成長14倍。簽約店家數呈現倍數成長，2018年簽約店家總數近3千家，與前年相比成長5倍，其中更包含勃肯等知名品牌。

以RE紅包為例，下載後不需要綁信用卡或銀行帳戶，只要在合作店家結帳時登錄消費，統統有4％回饋，等於是任何消費都打96折；累積的回饋金則可在聯盟商家消費，很像LINE Point的使用作法，形成循環經濟。

網購賺回饋金

有主打實體店面的，也有主攻電商的，新加坡來台的ShopBack喊出「上網買東西還可以賺錢」，使用上很簡單，只要在網購前多點一次連結，就能賺到回饋金，為了回饋，大多數消費者也都願意多經過一道操作程序。

至於回饋怎麼算？像是Agoda訂房網本來就有站內點數累積，但如果從ShopBack連結過去Agoda消費，再給6％，而且這6％有時還會加碼到10％，甚至是12％，比標榜「買10送1」的訂房網還划算，雙重優惠讓習慣網購的會員，賺得更多，自然就「好康道相報」。

(中國時報)