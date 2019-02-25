賺哩程 不用搭飛機 吃喝玩樂都能累積
回饋經濟當道，除了現金外，最夯的莫過於航空哩程。過去要搭飛機、刷卡才能換，現在是吃喝玩樂都能夠換航空哩程，甚至累了哩程後，不想要換機票，還能換飯店住宿、租車或是演唱會門票，選擇性可多了。
吹起這波浪潮的，是2014年從香港來台發展的「亞洲萬里通」。亞洲萬里通是國泰航空的子公司，但他的合作不只限於航空，合作夥伴已涵蓋台灣金融、餐飲、飯店、旅遊及零售5大類產業，在台會員高達百萬。
很多人弄不清，國泰常客跟亞洲萬里通有什麼不同。講簡單點，兩種累積的都是國泰哩程，可換國泰航空或所屬寰宇一家的機票，但亞洲萬里通可賺取哩數的範圍更廣，比較像是「會員卡」的概念，只要在合作特店消費時登錄會員卡號，哩程就會入帳。
這樣的推廣模式，打破過往多金、年紀稍長的飛行常客結構。從數據來看，26～30歲是「亞洲萬里通」會員近年成長最快的族群，至於活躍度是以30～40歲的年齡層為主，其中又以26～35歲的輕熟族最為積極集哩。
至於哩數從哪來？就行為分析，累積哩程的前5大管道，分別為金融、零售（點數轉換）、餐飲、飯店及旅遊，尤其近幾年來，像是OPENPOINT、HAPPY GO與UUPON等各類點數，都能轉成亞洲萬里通點數，對很多人來說，因而成為加速哩程累積的好方法。
旅遊達人表示，相較於過往只能搭飛機累積哩程，如果吃喝玩樂都能夠回饋成哩程數，換張免費機票的夢想將更為接近，這從5年前僅約2成交易筆數來自非航空夥伴貢獻，去年7月交易筆數已攀升至5成，可見一斑。
不過旅遊達人也提醒，如果真的要換免費機票，以最「低標」香港單程機票為例，也要7,500哩，加上哩程有3年效期，所以也不能悶頭累，還是得有目標，最好是搭機、刷卡消費跟吃喝玩樂累積並進，才能加快達標。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。