賺哩程 不用搭飛機 吃喝玩樂都能累積

2019年02月25日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

回饋經濟當道，除了現金外，最夯的莫過於航空哩程。過去要搭飛機、刷卡才能換，現在是吃喝玩樂都能夠換航空哩程，甚至累了哩程後，不想要換機票，還能換飯店住宿、租車或是演唱會門票，選擇性可多了。

吹起這波浪潮的，是2014年從香港來台發展的「亞洲萬里通」。亞洲萬里通是國泰航空的子公司，但他的合作不只限於航空，合作夥伴已涵蓋台灣金融、餐飲、飯店、旅遊及零售5大類產業，在台會員高達百萬。

很多人弄不清，國泰常客跟亞洲萬里通有什麼不同。講簡單點，兩種累積的都是國泰哩程，可換國泰航空或所屬寰宇一家的機票，但亞洲萬里通可賺取哩數的範圍更廣，比較像是「會員卡」的概念，只要在合作特店消費時登錄會員卡號，哩程就會入帳。

這樣的推廣模式，打破過往多金、年紀稍長的飛行常客結構。從數據來看，26～30歲是「亞洲萬里通」會員近年成長最快的族群，至於活躍度是以30～40歲的年齡層為主，其中又以26～35歲的輕熟族最為積極集哩。

至於哩數從哪來？就行為分析，累積哩程的前5大管道，分別為金融、零售（點數轉換）、餐飲、飯店及旅遊，尤其近幾年來，像是OPENPOINT、HAPPY GO與UUPON等各類點數，都能轉成亞洲萬里通點數，對很多人來說，因而成為加速哩程累積的好方法。

旅遊達人表示，相較於過往只能搭飛機累積哩程，如果吃喝玩樂都能夠回饋成哩程數，換張免費機票的夢想將更為接近，這從5年前僅約2成交易筆數來自非航空夥伴貢獻，去年7月交易筆數已攀升至5成，可見一斑。

不過旅遊達人也提醒，如果真的要換免費機票，以最「低標」香港單程機票為例，也要7,500哩，加上哩程有3年效期，所以也不能悶頭累，還是得有目標，最好是搭機、刷卡消費跟吃喝玩樂累積並進，才能加快達標。

(中國時報)