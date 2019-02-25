賺點數 百貨周年慶技巧換 獲利相差近1倍

2019年02月25日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

累點數可能是習慣，但把點數做最有效的運用，就要技巧了！國內最大集點平台Happy Go平常時候的行情，35點大概價值10元，但如果選對時間換，像是百貨周年慶時，就能享受到20點換10元的待遇，相差近1倍。

說起「跨店累點」的始祖，就不能不提Happy Go了，這張在2004年開始的集點卡，原本是只在遠東集團所屬通路使用而已，但隨著會員數增加，開始跨入其他業別，目前在台灣已有2萬個以上店點，在大陸、日本也有。

使用人數上，Happy Go第一年就靠著遠東集團的滲透率，成功招募250萬卡友，後來再加上非集團通路，目前每2個人就有1人是Happy Go的會員，這也讓點數使用範圍愈來愈廣，從最早在集團通路內，現在店外都能換。

只不過點數不能亂換，換點數前還是要有些概念。一般來說，平常的行情是35點價值10元，100點的「行情」大概就是30元，所以若有喝咖啡習慣，Happy Go可用100點換價值70元的全家中杯美式，就很划算。

最划算的莫過於拿Happy Go點數換百貨公司禮券。消費達人指出，由於Happy Go屬遠東集團，通常也會配合遠東百貨、SOGO周年慶行銷，單卡扣200點就可兌換100元購物金，等於每點價值提高到0.5元，相當有感。

過去很多人累點，但累到一定數量後，就不知道怎麼換，最後常是在結帳時，一句「你的點數要不要折現金」就全換光。不過隨著民眾對點數的敏感度愈來愈高，近年有超過5成以上的卡友伺機而動，等2：1時才願兌點。

至於誰最會「算」，Happy Go分析大數據發現，有兌點的卡友，消費次數高於整體平均的2倍，也有效帶動消費者的消費能力高於整體平均的2.5倍；其中女性卡友占比為83％，是百貨公司推出超值兌點活動時的消費族群大宗，顯示女性的精打細算功力。

(中國時報)