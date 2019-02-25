黑天鵝頻傳 金價一枝獨秀
中國時報
（作者為台新金控投資長簡展穎）
國際黃金現貨價在上（1）月中旬日突破了每盎司1,300美元大關，創下去（2018）年 6月15日以來的最高點；而今（2019）年因仍有諸多政經事件可能引發金融市場動盪，預估黃金的價格有機會進一步向上突破。
隨著影響全球經濟的不確定事件頻傳，以及聯準會貨幣政策有轉向的疑慮，國際金融市場的避險情緒逐漸高漲，黃金在黑天鵝頻傳的大環境下，在各主要金融資產的表現中一枝獨秀。
依照過去的歷史經驗，每每金融市場因發生重大的經濟事件而產生動盪時，黃金都是一個穩健的投資理財選項。從統計數據可以看出，自20年前的亞洲金融危機至今，只要是全球金融市場發生重大的動盪事件，黃金屢屢表現出優異的穩定性，能夠有效的保障投資人的資產價值。
不可諱言，黃金在投資的選項中是一個特殊的資產類別，因為黃金和股票、債券相關性較低的特性，從資產配置的角度來看，黃金本就是投資不可或缺的組成份子；特別是在當前黑天鵝充斥的年代，黃金更是有利於手上資產的保值。
此外，從目前市場利率趨勢的角度來看，也有利於黃金價格的走勢；因為黃金本身無法孳息的特性，使得在市場利率走升的階段，較為不利黃金的投資，但若市場的利率由升轉降，黃金的投資價值就會受到投資人的青睞。
目前聯準會雖然還沒有很明確的表示停止升息循環，但近期聯準會官員頻頻發表對於經濟前景較為保守的看法，已讓市場嗅到了升息接近尾端的味道，這將有利於市場對投資黃金的意願。
目前國內可投資黃金的管道相當多元，可以透過開辦黃金業務的國銀投資實體黃金或是開立黃金存摺；過去國人投資黃金大多需採臨櫃直接買賣的方式辦理，但在網路與行動銀行日漸普及的年代，已經能以臺幣或美元線上直接買賣黃金，民眾可以依據自身對風險的接受度以及投資的便利性，選擇適合自己的投資產品進行資產操作。
(中國時報)
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