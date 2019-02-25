鐵路外交 金正恩專列出發

2019年02月25日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

第二次川金會本周登場。一批北韓安全人員24日搭機抵達河排國際機場，展開前置準備工作。（路透）

北韓官媒朝中社（KCNA）24日報導，北韓最高領導人金正恩搭乘專列火車於23日從平壤出發前往越南，出席27、28日在河內舉行的第二次「川金會」。專列於昨日下午通過天津，可能一路直奔越南。分析指金正恩仿效父祖用鐵路推展外交，也將在途中參觀大陸和越南的經濟發展，吸取改革開放經驗。

昨天下午通過天津

朝中社報導，金正恩於23日下午5時搭乘專列離開平壤。勞動黨副委員長金英哲、金正恩胞妹金與正等逾10名官員同行。這是北韓官媒首次公布金正恩出訪消息。朝中社還報導，金正恩接受越南最高領導人阮富仲邀請，將赴越進行友好訪問。

專列於23日晚9時30分左右經過丹東。北京消息人士則證實專列24日下午1時通過天津。當地目擊者稱，在天津火車站解放橋上看到這列綠色火車。當時天津站一帶實施管制。但北京車站並無相關動向，這意味金正恩可能從天津一路南下直奔廣州，不路過北京。這樣既節省時間，又可以避免讓美國認為陸朝在峰會前互通聲息。

沿途吸取改革經驗

儘管有消息指金正恩可能在北京下火車轉搭大陸專機到廣州，再轉高鐵赴中越邊境，但目前看來，金正恩全程走陸路的可能性更大。如此一來，專列將行駛長達4500公里，車程逾60小時，途中可能經武漢、廣州、南寧，到達與越南諒山省接壤的廣西憑祥。憑祥站25日上午至26日下午實施管制，因此金正恩可能乘專列穿過陸越邊境。

這是北韓領導人時隔55年再次踏足越南。北韓已故領導人金日成曾於1958年和1964年2次到訪越南。有分析指出，金正恩選擇專列，是仿效祖父金日成及父親金正日，以長途鐵路推展外交。金日成兩次訪越，都是從平壤搭火車到北京轉乘飛機，經廣州等地到達越南。有觀點認為，金正恩去年乘坐飛機前往新加坡時，可能深感搭飛機與轉機的不便。

金正恩搭火車赴越，可親眼見識陸越兩國的發展現狀。其父親金正日2002年訪俄時曾表示，坐火車旅行更能夠了解他國國情。矢志發展經濟的金正恩有意親自從大陸和越南取經，有可能中途下車參觀經濟一線城市。

(中國時報)