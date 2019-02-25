美朝各有盤算 可能雷大雨小
川金二會即將登場，美朝間的「核武換和平談判」能取得多少成果令人關注。有韓媒一再指稱這次會面將進行「大交易」，包括提出終戰宣言並討論構建和平體制方案等，但隨著峰會迫近，雙方將僅限於「小交易」的可能性卻增大。
川普近日多次強調，北韓已不再進行核試驗或試射飛彈，他希望北韓最終能實現無核化，但並沒有迫在眉睫的時間表。他甚至暗示，可能舉行第三次川金會。
外界對此解讀不一。有看法認為，川普有意避免向北韓透露美方戰略，但也可能是要降低各方對河內峰會的期待。外界亦擔憂，川普為突破國內政治難關，可能急於宣稱對朝談判成功，因而輕易與朝方達成協議。如此一來，川金二會恐難有大進展，美朝談判有可能趨於長期化。
《紐約時報》日前指出，川普自認有資格獲得諾貝爾和平獎，可能企盼在河內簽署終戰宣言，結束朝鮮半島近70年的敵對狀態。北韓一直要求與美簽署終戰宣言，與美結束敵對關係，同時能在國際社會上成為正常國家。
然而，北韓「完全無核化」的目標卻可能因川普的盤算而大打折扣。愈來愈多分析認為，川普政府已不寄望達成完全廢核的「大交易」，美國國務卿蓬佩奧暗示，本次無核化談判可在阻止核擴散，或不進行核試驗的層次上達成協議。
有輿論認為，美韓可能謀求先促成「中等水準」（medium）的交易，然後再向「大交易」過渡。這一方案要求朝方關閉寧邊核設施、東倉里飛彈基地、核試驗場並允許核查，還要承諾在一定時間內全面申報核導設施。
南韓總統文在寅政府急於推進韓朝經合項目，如重啟開城工業園區和金剛山旅遊，但對僅此於「小交易」也存有戒心。韓方擔憂，若川普基於國內政治考量，僅要求北韓消除洲際彈道飛彈（ICBM）對美國本土的威脅，輕易承諾放寬對平壤制裁，這在南韓看來只是一種「小交易」，南韓的安全還會繼續面臨大威脅。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。