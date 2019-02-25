美朝各有盤算 可能雷大雨小

2019年02月25日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

川金二會即將登場，美朝間的「核武換和平談判」能取得多少成果令人關注。有韓媒一再指稱這次會面將進行「大交易」，包括提出終戰宣言並討論構建和平體制方案等，但隨著峰會迫近，雙方將僅限於「小交易」的可能性卻增大。

川普近日多次強調，北韓已不再進行核試驗或試射飛彈，他希望北韓最終能實現無核化，但並沒有迫在眉睫的時間表。他甚至暗示，可能舉行第三次川金會。

外界對此解讀不一。有看法認為，川普有意避免向北韓透露美方戰略，但也可能是要降低各方對河內峰會的期待。外界亦擔憂，川普為突破國內政治難關，可能急於宣稱對朝談判成功，因而輕易與朝方達成協議。如此一來，川金二會恐難有大進展，美朝談判有可能趨於長期化。

《紐約時報》日前指出，川普自認有資格獲得諾貝爾和平獎，可能企盼在河內簽署終戰宣言，結束朝鮮半島近70年的敵對狀態。北韓一直要求與美簽署終戰宣言，與美結束敵對關係，同時能在國際社會上成為正常國家。

然而，北韓「完全無核化」的目標卻可能因川普的盤算而大打折扣。愈來愈多分析認為，川普政府已不寄望達成完全廢核的「大交易」，美國國務卿蓬佩奧暗示，本次無核化談判可在阻止核擴散，或不進行核試驗的層次上達成協議。

有輿論認為，美韓可能謀求先促成「中等水準」（medium）的交易，然後再向「大交易」過渡。這一方案要求朝方關閉寧邊核設施、東倉里飛彈基地、核試驗場並允許核查，還要承諾在一定時間內全面申報核導設施。

南韓總統文在寅政府急於推進韓朝經合項目，如重啟開城工業園區和金剛山旅遊，但對僅此於「小交易」也存有戒心。韓方擔憂，若川普基於國內政治考量，僅要求北韓消除洲際彈道飛彈（ICBM）對美國本土的威脅，輕易承諾放寬對平壤制裁，這在南韓看來只是一種「小交易」，南韓的安全還會繼續面臨大威脅。

(中國時報)