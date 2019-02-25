川金博弈 莊家河內穩賺不賠

2019年02月25日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

第二次「川金會」即將舉行，東道主越南的國際聲望因而大為提升。共產越南近幾年的經濟發展成績，以及它在區域所扮演的角色，無疑地也都會成為話題。

澳洲新南威爾斯大學榮譽退休教授卡爾．泰爾指出，「所有關鍵國，包括北韓、美國、中國和南韓，都信任越南是中立的舉辦國」。「越南的成功，將再次證明其『多元化和多邊化』外部關係，和成為『所有國家可依靠的朋友』外交政策的正確性。」

IHS首席亞洲經濟學家拉吉夫．比斯瓦斯亦表示，儘管參與峰會的是美國和北韓，但川普總統訪越也是大事件，美越關係「正進入新高度」，峰會將給這一趨勢「提供聚焦燈光」。

過去幾年，華府和河內的關係顯著改善。越南領導人和歐巴馬、川普都舉行過正式會談。2017年，川普盛讚越南經濟進步為「偉大的奇蹟」，這番話亦在告訴北韓，像越南這樣的共產國家也可以進步發展。

越南做為川金會談判場所，深具象徵性。從各個方面來看，越南均可成為北韓的鏡子。比如，兩國都與美國交戰過，曾是美國的敵人，雖然北韓目前仍然是，但有意願改善與美國的關係；越南在冷戰時期也被一分為二，如同現在的朝鮮半島。

飽受戰爭創傷的越南從1986年起擁抱改革路線，積極推動開放政策和市場體制，經濟快速發展。1994年，越南擺脫美國長達19年的經濟制裁，也是得益於此。

靠著廉價的勞動力吸引外國直接投資，越南自2012年以來，經濟成長率都維持在6-7％。僅上個月，註冊的外國投資比一年前同期增長27.4％。而1月14日起，日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）也在越南正式生效。越南國家主席阮富仲表示，這是將越南融入世界經濟主張更具體化的重要一步。

越南社會科學院東北亞研究所代所長范宏泰說，外媒在報導本次川金會的同時，也將向世界展示越南的發展成就和美麗景色，這有助於越南吸引外資和發展旅遊業。

(中國時報)