越南進化模式 金要親眼瞧瞧

2019年02月25日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩將造訪越南，與北韓同為共產國家的越南改革開放有成，預料金正恩提前抵越，少不了「取經」行程，例如參觀越南製造業重鎮北寧省，以及考察港口工業城市海防。

南韓《朝鮮日報》日前報導，金正恩為了宣傳改革開放的意志，很可能走訪越南的經濟、產業園區。北寧省是越南改革開放的象徵地，北寧安豐工業園內有南韓三星電子的智慧型手機工廠，海防則有LG電子的工廠，金正恩參訪是否包含這些工廠，也備受外界關注。

一些分析人士認為，同為共產國家的越南從美國昔日的死敵變成美國的夥伴，並躋身亞洲繁榮經濟體，可能對金正恩特別有吸引力。而此次到訪，金正恩可親眼看看越南的變化。

華府智庫「國家利益中心」防務研究主任卡齊亞尼斯（Harry Kazianis）指出，「金正恩面臨的挑戰是，你可能有核武器，但作為一個經濟體，體量只與佛蒙特州相當。他若要人民繁榮，他自己繼續統治很長時間，他需要進行經濟現代化。」他說，「越南就提供了一個途徑。在越南，黨仍處控制地位，至少在名義上還是，也許在市場方面不是這樣，所以遵循越南模式既可以讓金正恩維持統治，又能讓經濟繁榮發展。」

還有分析稱，金正恩毫無疑問會向其近鄰中國大陸學習，但不希望過度依賴大陸。卡齊亞尼斯認為，金正恩不希望被看作大陸的附庸，越南道路對他來說會好一點。不過他認為，金正恩不會完全照搬越南或大陸模式，而是借鑒各種不同的模式。

(中國時報)