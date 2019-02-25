自我炫耀之旅 兩大狂人飆戲
川金二會就要登場，對川普來說，東、西兩大狂人8個月內第二次見面，是和平的契機，抑或是一場賭很大的自我炫耀之旅？學者警告，川普不愛做功課，喜歡戲劇效果，之後可因解決問題攬盡功勞，但萬一北韓還是玩弄兩面手法，朝鮮半島問題恐怕只會更惡化。
川普近日多次表達對川金二會的樂觀期待。北韓在新加坡川金會後返還韓戰美軍遺骸，且逾1年不再進行核試或發射飛彈，但北韓釋出的善意僅止於此。對金正恩而言，目前沒有讓他完全繳械（核武）的動機。
美國情報總監柯茨上月曾說，北韓不可能徹底放棄核武，這話顯然惹毛川普，傳聞白宮已討論要撤換柯茨。除了政府內部質疑，外界也想知道，北韓未兌現無核化承諾，便掙得川金二度對話的機會，雖然雙方緊張的確降溫，但現階段是否值得川普花時間、力氣與金正恩再相見？
川普先前為築牆，搞到聯邦政府部分停擺時間創紀錄，他選在關門期間宣布川金二會，顯然有意藉此拉抬國內支持度。英國劍橋大學教授雷諾茲分析，峰會的移動距離是指標，兩次川金會都在亞洲，意味金正恩讓川普大老遠從地球另一端飛過來─而北韓沒有做出重大讓步，反倒助金正恩在國內和海外建立威望。
雷諾茲指出，川普不把簡報當回事，也不愛做功課，但峰會要談的議題甚是複雜，且影響巨大，「不可能光靠24小時內的幾次祕密會談、發一堆推文就能解決。」「峰會當然也是領導人的炫耀自我之旅，雖然當前有許多替代方式可取代面對面，但我寧願領袖們開峰會而非狂發推特。」
雷諾茲談到川普的性格時說，「這個總統喜歡把問題轉化為戲劇，之後他就可因為解決它，而把功勞攬到自己身上。」他警告，目前不清楚金正恩是否想一邊討好白宮，一邊持續執行核計畫，「倘若如此，峰會的戲劇效果，恐怕只會讓北韓問題更形惡化。」
(中國時報)
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