操作北京打壓 陸媒批蔡老招
針對蔡英文總統日前痛批大陸武力威脅台灣，大陸《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論批評，民進黨剛上台時以「維持兩岸現狀」模糊相對，如今為贏得2020年大選，明知炒作「統獨」是飲鴆止渴，仍拚命渲染大陸軍事威脅，操作「大陸打壓」的老招數，走回對抗大陸的老路。
文章指出，台灣「九合一」選舉過後，民進黨當局開啟「極端」模式，左批「九二共識」，右打「一國兩制」，外擋「和平協議」，內阻退休政務人員訪大陸。蔡英文日前接受CNN專訪時，除表態尋求連任，更不遺餘力渲染「大陸軍事威脅」。
為保位置 找人撐腰
評論認為，蔡英文透過美媒表態尋求連任，是因為蔡意識到「討厭民進黨」已成台灣當前民意主流。「這種時候，要保住位置、強身壯膽、狐假虎威，必須找人撐腰，哪怕只是借外媒亮個相也好。」
渲染大陸軍事威脅，則是民進黨用了20多年的老招數──「大陸打壓」。2016年大選時，民進黨以「維持兩岸現狀」等詞模糊以對。時過境遷，蔡英文在各種預測2020年大選的民調中都成墊底，為讓深綠基本盤回歸，明知炒作「統獨」是飲鴆止渴、鋌而走險，蔡英文也要乾了這杯毒藥。
煽動仇恨 低估民眾
評論強調，感受到「威脅」的不是台灣，更不是全世界，而是民進黨和綠營。大陸方面的對台政策一直沒有變，就是盡最大力量推動兩岸和平發展，有商有量拿出雙方都滿意的和平統一方案。而台海發生戰爭的唯一可能，就是綠營做出極端行為，突破《反分裂國家法》底線，逼大陸不得不出手。
評論認為，民進黨搞砸兩岸關係，施政又是一團糟，才會造成今天民怨沸騰的局面，造就支持度崩盤。如今想拉大陸來墊背，用煽動仇恨、恐懼的老招來固票，無疑是太低估台灣民眾的智商。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。