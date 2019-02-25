操作北京打壓 陸媒批蔡老招

2019年02月25日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

針對蔡英文總統日前痛批大陸武力威脅台灣，大陸《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論批評，民進黨剛上台時以「維持兩岸現狀」模糊相對，如今為贏得2020年大選，明知炒作「統獨」是飲鴆止渴，仍拚命渲染大陸軍事威脅，操作「大陸打壓」的老招數，走回對抗大陸的老路。

文章指出，台灣「九合一」選舉過後，民進黨當局開啟「極端」模式，左批「九二共識」，右打「一國兩制」，外擋「和平協議」，內阻退休政務人員訪大陸。蔡英文日前接受CNN專訪時，除表態尋求連任，更不遺餘力渲染「大陸軍事威脅」。

為保位置 找人撐腰

評論認為，蔡英文透過美媒表態尋求連任，是因為蔡意識到「討厭民進黨」已成台灣當前民意主流。「這種時候，要保住位置、強身壯膽、狐假虎威，必須找人撐腰，哪怕只是借外媒亮個相也好。」

渲染大陸軍事威脅，則是民進黨用了20多年的老招數──「大陸打壓」。2016年大選時，民進黨以「維持兩岸現狀」等詞模糊以對。時過境遷，蔡英文在各種預測2020年大選的民調中都成墊底，為讓深綠基本盤回歸，明知炒作「統獨」是飲鴆止渴、鋌而走險，蔡英文也要乾了這杯毒藥。

煽動仇恨 低估民眾

評論強調，感受到「威脅」的不是台灣，更不是全世界，而是民進黨和綠營。大陸方面的對台政策一直沒有變，就是盡最大力量推動兩岸和平發展，有商有量拿出雙方都滿意的和平統一方案。而台海發生戰爭的唯一可能，就是綠營做出極端行為，突破《反分裂國家法》底線，逼大陸不得不出手。

評論認為，民進黨搞砸兩岸關係，施政又是一團糟，才會造成今天民怨沸騰的局面，造就支持度崩盤。如今想拉大陸來墊背，用煽動仇恨、恐懼的老招來固票，無疑是太低估台灣民眾的智商。

(中國時報)