一味打恐嚇牌 被看破手腳

2019年02月25日 04:10 中國時報 陳柏廷

隨著2020年總統大選選戰逐漸升溫，綠營「變臉」的動作也越來越大。民進黨過去經常把「善意不變、承諾不變，不走對抗老路」論調掛在嘴邊，如今卻是自打嘴巴；近期蔡英文總統、蘇揆接連拋出台灣是大陸武力攻擊第一波、對抗到底等言論，反觀北京動作相對克制、不隨之起舞，綠營的「恐嚇牌」，最終只會淪為單口相聲。

民進黨為贏得2020總統大選連任之路，進一步鞏固綠營基本盤的支持，近期幾乎府院黨從上到下總動員，炮口一致朝向北京當局，「仇中牌」力道之大，讓人聯想到台北昨日那場大雨，又急又猛。

平心而論，民進黨2016年重新執政後，蔡英文多次公開表明，希望兩岸關係能維持現狀，為此還提出，善意不變、承諾不變、不走對抗老路的論述，雖然北京當局不見得買帳，但蔡政府所表現出來的克制態度，還是受到各界一定肯定。

只是民進黨近期對北京的炮火異常猛烈，與先前相比可謂天差地遠。蔡英文日前接受CNN專訪時，直接表明台灣是站在大陸武力攻擊的第一波，行政院長蘇貞昌更拋出「掃帚說」，直言兩岸若開打，他拿掃帚也要拚到底。蔡、蘇種種言論背後操作「中國威脅論」的意味，不言可喻。

面對綠營「重操舊業」，一再渲染陸方威脅，北京方面反倒相對克制。以大陸國家主席習近平近一年來對台談話為例，非但刻意壓低民間「武統台灣」聲浪，還表示北京願以最大誠意爭取兩岸和平統一，亦不畏台灣方面刻意阻擾兩岸交流，反而持續推進各種惠台措施。

坦白說，當前兩岸關係低迷、民共沒有互信之際，最忌諱言行不一情況；貿然逞口舌之快，只會更讓台灣陷於不利之地。一味操作「恐嚇牌」，既無助選情提升，反讓北京看破手腳，淪為一齣荒謬劇碼。

(中國時報)