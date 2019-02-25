廈門增聘台籍社區主任助理

2019年02月25日 04:10 中國時報 呂佳蓉／綜合報導

廈門市海滄區去年聘35名台籍「社區主任助理」，陸委會經與相關機關會商後，認定違反《兩岸人民關係條例》，恐面臨罰則，但廈門市海滄區政府網站仍在23日發出增聘8位台籍「社區主任助理」公告。此舉也凸顯，面對台灣阻擾，北京非但不受影響，反而持續加大惠台措施。

陸委會24日發出聲明指出，社區居民委員會是大陸基層行政組織，國人擔任社區主任助理，業經相關機關會商，構成違反《兩岸人民關係條例》第33條第2項規定，內政部已依法進行行政調查，並給予當事人陳述意見的機會，會根據個案認定是否違法。

海滄區民政局公告指出，招聘年齡45歲以下，具大學學歷且現不在大陸工作者；應聘者必須認同「九二共識」，支持兩岸關係和平發展與中華民族偉大復興。

公告指出，「鑒於發展需要和出現部分缺額，為借鑒台灣經驗，進一步推動台胞參與服務福建省廈門市海滄區鄉村振興與社區治理，經研究，決定增聘8名台胞擔任海滄區社區主任助理」。

大陸涉台學者則指出，台灣青年是用腳投票，大陸有更多的發展機會，台灣執政當局作法是限制台人發展出路；這也會反映在將來選票上，陸方也會持續釋出惠台政策。

任職社區主任助理的台籍人士曾表明，社區主任助理類似台灣「社區營造」，角色定位是社區發展協會的帶頭人，辦公地點不在村委會，而是每個村子的社區書院，並非政府編制人員。

(中國時報)