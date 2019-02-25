旺視界》王文志竹夢踏實 打造心靈桃花源

2019年02月25日 04:10 中國時報 謝錦芳 執筆：李欣恬攝影：黃世騏 李欣恬／專訪策畫：執筆：李欣恬攝影：黃世騏

竹編藝術家王文志。（黃世麒攝）

王文志設計的「小豆島之光」，是瀨戶內藝術祭的人氣作品。（本報資料照片）

王文志竹編作品「情天幕」。（王文志提供）

王文志的作品成為嘉義市區夜晚亮點。（本報資料照片）

掃描旺視界 看見全世界

王文志檔案

球的藝術家王文志，作品風行日本、澳洲等地，今年屏東大鵬灣的台灣燈會主題燈，由他以35萬顆蚵殼打造大型作品《海之女神》，同時他將第四度受邀參與日本瀨戶內藝術祭。王文志表示，「我的作品有一個重要的概念，就是在這個忙碌的年代裡，為大家創造世外桃源，那是一個溫柔的空間，讓人可以溫柔地走進來，停靠在心靈原鄉。」

四度受邀 瀨戶內藝術祭

王文志從小在山林裡長大，不愛讀書，長大想走藝術的路，長輩們警告：「學美術，你會餓死。」不過，爸爸反而鼓勵他：「不要管別人怎麼說，做什麼就要像什麼。」他半工半讀完成學業，做過工人、賣過茶葉，堅持藝術創作的路。以下是王文志接受《中國時報》專訪摘要。

問：請談談您的童年經驗。

答：我是來自嘉義梅山，小時候和哥哥們一起上山伐木，我喜歡幻想如果住進大神木裡，不知道會如何，應該很有安全感吧。在山上我們一起住在工寮裡，這種集體行動的方式，影響我很大，我的作品大多需要很多人合力完成，這在當代藝術裡較少見。

老爸壯膽 學美術沒餓死

大四那年，我在一塊相思樹木上，放了一把斧頭，控訴人類對大自然的破壞，這件作品名為「自然的控訴」，1988年在台北市立美術館「中華民國美術新展望」獲得優選獎，給了我很大鼓勵。

爸爸是砌石師父，嘉義半天岩紫雲寺有爸爸工作的痕跡。我跟家中長輩說「我想讀美術系」，長輩們總是說「學美術，會餓死」，但爸爸告訴我：「不要管別人怎麼說，想做什麼就要做到最好。」這句話對我的影響很大。爸爸書讀得不多，卻能通曉道裡，我家門前放了一顆石膽，是爸爸敲打大石頭鑿出來的，我把它放在隨處可見的地方紀念爸爸。

喜愛畫畫 27歲才上大學

問：國中時期啟發您學習美術的老師，帶給您什麼樣的影響？

答：那時老師剛從師大畢業，短暫來教我們，他看到我很會畫畫，就帶我跟他一起做壁報，教我畫畫，送我很多畫具，讓我很激動。我跟老師說，想讀美工科，但是他告訴我：「你要讀美術系。」我一直把這句話放在心上。

我最初讀化工，剛畢業時去做濾水器相關工作，也幫人帶小孩，當下我問自己在做什麼？我不是應該要做有興趣的工作嗎？我回到嘉義高中找一位畫家老師學畫，卻碰了壁，老師說不可能，考不上。後來我到永和畫室學畫，接著入伍服役，退伍後才考上文大美術系，27歲上大學，起步比別人晚。

原民啟發 交織心靈空間

問：為何選擇以竹子作為創作媒材？

答：竹子是一年生植物，長得快，較環保。原住民朋友給我很大啟發，他們教我編織技法，編織的過程像是人和自然的對話，也有勞動意象，和情感串連，後來陸續實踐這樣的想法。

2010年我在瀨戶內海的小豆島上，以當地「中山村」和「肥土村」兩地的竹子創作「小豆島之家」，這件作品連結兩村情感，是情感交織的過程。待在裡頭的空間經驗也很特別，可以聽見自己的心跳聲，我認為這個空間除了是實體的空間，同時也是心靈的空間。

(中國時報)