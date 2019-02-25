旺視界》山上來的孩子 從故鄉找到創作養分

2019年02月25日 04:10 中國時報 李欣恬／專訪

黝黑的皮膚、深邃的輪廓，加上高大的身形，王文志經常被誤認為原住民，但他說：「我不是原住民，我也很想當原住民，我是山上來的孩子，故鄉是我最好的創作養分。」

王文志文化大學畢業後，曾到法國巴黎進修4年，見識國外當代藝術的繁盛，對他最大的啟發，就是讓他自己更加理解，假如要做一名藝術家，一定要找到自己的道路和創作語彙，「我曾經是嚮往巴黎的人，但吸收這些西方語彙的過程中，卻讓我逐漸迷失，找不到創作方向，一度有3年無法真正做出作品，我逐漸感受到對自己不夠了解，對台灣也不夠了解，假如對自己的土地不了解，又怎麼能做好藝術家？」

於是，王文志回到台灣，從最熟悉的家鄉嘉義重新出發，從最熟悉的木頭開始。1997年，他在嘉義以杉木堆起大型裝置藝術《大衣櫃》，表現嘉義人的生活經驗，後來也以竹子為素材，編創首件大型裝置作品《九九連環》，讓他重新找到空間和人的關聯。

2001年在威尼斯雙年展展出的作品《方外》，以木頭打造而成的木桶，則是回應他童年時渴望住進神木的想像，展出時也引發外國人好奇心。

王文志表示，不同的作品在不同的地方展出，都有自成一格的魅力，「我始終認為，好作品要從土地裡長出來，而不是從外地移植，是在地原生的精神力量。」

(中國時報)