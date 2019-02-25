旺視界》35萬顆蚵殼 托起海之女神
王文志作品中有強烈的勞動意識，屏東大鵬灣燈會的《海之女神》就融合移工及新住民意象，以35萬顆蚵殼打造，象徵新住民在台落地生根，這個作品也是王文志帶領新住民及新二代一起合力完成。王文志表示，「蚵殼可以重生，黏合度也強，如同台灣人、新住民的特質，作品本身也留下眾人合力的汗水和記憶，別具意義。」
王文志表示，每次為一地打造作品時，最先考量的是如何和當地特色連結，「大鵬灣有海洋意象，牡蠣殼有再生象徵，取肉之後再丟到海裡，可以養育新的牡蠣。很符合在這塊土地生長的人的狀態。」
王文志表示，為了表現記憶和情感的串聯，在黏合作品的過程中，他也帶領眾人在牡蠣殼上寫下心願。他說：「原本的作品名稱是『你容我融，多元包容』，後來大家看看海邊，又看看女神的形象，最後取名為『海之女神』。」
王文志今年即將受邀第四度參加日本瀨戶內海藝術祭。從參與第一屆瀨戶內海藝術祭迄今，王文志在小豆島先後完成《小豆島之家》、《小豆島之光》、《橄欖之夢》等三件作品，廣受好評。王文志表示，每一次在當地做大型編織，都讓他和當地產生一定程度的情感連結，今年他將以「小豆島之戀」為命題。
王文志說，「這裡的戀，不限定是情侶之間的情感，也可以是人和人、人和物之間不同的關係情感，我的作品不嚮往一下子就要帶給人驚艷，比較傾向一層層慢慢堆疊而來，希望大家可以溫柔地走進來，體會自然，還有無形的心靈成長空間。」
(中國時報)
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