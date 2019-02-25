出生僅6天 未婚媽溺兒棄屍

2019年02月25日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

近年重大殺嬰案

苗栗縣21歲劉姓未婚媽媽，去年12月15日產下男嬰後未申報戶口，經戶政單位通報警方調查，赫然發現劉女將出生才6天的男嬰，帶往附近土地廟洗手槽溺斃後棄屍。檢警23日相驗嬰屍，嬰屍已嚴重腐爛，並遭蛆蟲啃食體無完膚，劉女被依殺人罪嫌收押禁見。

警方調查，劉女曾在電子遊藝場擔任開分員，全家靠患青光眼的父親從事按摩維持家計，母親為印尼新住民，偶爾打零工補貼家用，劉女去年底得知懷孕後極力隱藏，直到羊水破裂才就醫，去年12月15日產下男嬰。

養不起 一再說謊

由於劉女產後未帶孩子申報戶口，也未接種疫苗，戶政與衛生單位2月21、22日赴劉女住處訪查，劉女拒絕回應，請里長協助後，劉女一再否認懷孕生子，推稱去切除腫瘤，衛政人員察覺有異，通報警方介入調查。

警訊時，劉女原本神色自若，但言詞反覆，起先否認產子，不久又說孩子送「乾爹」撫養，但警方查出「乾爹」只是網友，劉女再謊稱，孩子因不明原因死亡，最後警方突破劉心防，她才淚崩坦承已將兒子溺斃再棄屍。劉女哭說，她養不起孩子，本來就不想留下，反覆說「對不起兒子」，泣訴「若有緣，來生再當我兒子！」

棄草叢 僅剩骨架

劉女供稱，她產後隔天出院，去年12月21日中午將兒子接回家，因擔心家人知情且無力撫養，加上未婚生子怕遭受異樣眼光，午飯後帶著兒子到住家附近50公尺外的土地公廟，親手在洗手槽溺斃兒子，隨後以毛毯、塑膠袋綑綁，棄屍在一旁草叢。

她說，她一開始僅將兒子裝入塑膠袋，欲留在土地公廟裡，但擔心附近遊民會對兒子不利，就在洗手槽溺死兒子，再裝回塑膠袋棄屍。警方在土地公廟附近的草叢尋獲以紅色塑膠袋包裹的男嬰屍體，23日相驗發現男嬰屍體潰爛，遭蛆蟲啃食體無完膚，僅剩骨架與難以辨識的內臟，模樣慘不忍睹。

檢方訊後，以劉女涉嫌殺人罪聲請羈押禁見獲准。檢方將擇日解剖男嬰，釐清確切死因。

(中國時報)