她所遇非人生2子 一送養一慘死
中國時報
何冠嫻／苗栗報導
狠心溺斃親生男嬰的劉姓女子出身低收入家庭，2016年就未婚懷孕生下一子，男友因強盜案坐牢，兒子也被送養到高雄。劉女二度未婚懷孕，男方獲悉竟分手失聯，她無奈之下，本想把嬰孩遺棄在土地公廟，看有無好心人收養，孰料竟因擔心遊民對子不利痛下殺手。
劉女母親直到23日晚間，才知道孫子死了，哭喊「不是說弟弟送人養了嗎？」難以相信女兒竟會親手溺斃孫子棄屍，葬儀社招魂時，家屬痛哭失聲令人鼻酸。
據了解，劉女是獨生女，家中經濟狀況雖不佳，仍備受父母疼愛。當地里長說，劉家曾是低收入戶，後因劉母有工作被取消資格。劉女並非首次懷孕生子，3年前曾生子，並與孩子的父親論及婚嫁，但男方因強盜案被判刑入獄未成婚，後來兒子被送養至高雄，如今已3歲。
當時孩子由劉女家人撫養近1年，因經濟無力負擔被領養，劉父曾嚴厲訓斥女兒下不為例。劉女後來另結新歡，但這次男嬰生父聽聞劉女懷孕後，竟分手失聯，並封鎖劉女所有聯絡方式。劉女沒錢墮胎，劉母獲悉女兒懷孕也無能為力，要她自己處理，劉女產下男嬰後，擔心被發現而痛下殺手，更對家人謊稱「把孩子送給乾爹養了」。
劉女供稱，原本並不想殺害孩子，是想把嬰孩留在土地公廟內，看有沒有好心人發現，但後來見附近有遊民出沒，擔心會對子孩不利，才將男嬰溺斃後棄屍。
(中國時報)
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