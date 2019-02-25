美麗華家族爭產 傳大和解
擁有美麗華百樂園、影城、高爾夫球場等上千億事業的美麗華集團，去年爆發家族爭產內鬥。黃家大哥黃世昌指控擔任美麗華百樂園總經理的弟弟黃世杰與妹妹黃秋香盜蓋他印章，自訴2人涉嫌偽造文書等罪，一審去年判黃世杰徒刑4月，黃氏兄弟均上訴高院，但黃世昌日前突解除律師委任，高院因自訴案未委任律師，程序不合法，撤銷一審判決，判決自訴不受理。
法界研判，黃世昌此一作法，顯示兄弟出現和解跡象，官司即將落幕。
美麗華創辦人黃杏中2015年過世，由老么黃世杰接班。長子黃世昌因此與弟妹間爆發多起民、刑事訴訟，去年更波及美麗華影城被迫停業1個月。
黃世昌認為，與父親同住的弟弟，趁父親中風、意識不清，盜用父親及公司印章，把公司股權及資產移轉到自己名下，掌控整個集團。
黃世昌指弟弟黃世杰、妹妹黃秋香私自將父親留下的杰昌公司股權，轉到黃秋香名下，黃世杰並盜用他的印章，蓋在股東債權同意書，向新光銀行貸款1億，自訴黃世杰、黃秋香涉嫌偽造文書、侵占等罪。
北院審理時，黃世杰辯稱，都是依父親指示執行，強調對哥哥沒任何損失；黃秋香也否認犯罪。一審去年8月依偽造文書罪判黃世杰4月徒刑，可易科罰金、黃秋香則無罪。黃世杰及黃世昌均提上訴。
但高院開庭後，官司出現轉圜，黃世杰一度具狀撤回自訴，法官認於法不合，去年11月28日，黃世昌當庭解除律師委任，黃雖在法官要求下一度補正，但今年1月22日再具狀解除律師委任，並拖過補正時間。
依刑事訴訟法規定，自訴應委任律師，黃世昌解除律師委任，自訴程序不合法，高院因此撤銷一審判決，判決自訴不受理。
(中國時報)
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