兄弟各退一步 弭鬩牆之禍
70多年歷史的美麗華黃家，從羽毛業起家，逐步發展到橫跨百貨、食品、娛樂的龐大集團，10多年前分家成3大事業體後，頻傳第二代兄弟鬩牆爭產、甚至手足相殘，造成死傷。
美麗華創辦人黃杏中與黃榮華、黃榮圖2個弟弟打造出龐大企業王國。2000年黃家因第二代成員眾多，分家為美麗華、德安美麗信、美福3大集團，各自獨立經營，事業體橫跨房地產、飯店、娛樂、高爾夫球、食品、紡織與航空等領域。
當年黃家三兄弟同心齊力打拚事業，豈料第二代卻頻傳兄弟鬩牆、爭產，甚至手足相殘。
但巧合的是，依據集團資料，黃家第二代接班人多半不是長子，美麗華集團掌權的黃世杰是老么，德安集團則由次子黃春發掌權。若家族事業處理稍有不慎，難免影響兄弟感情，加上家族人多嘴雜，爭吵摩擦不斷。
美麗華創辦人黃杏中的第二代黃世昌、黃世杰兄弟為家產糾紛，官司纏訟數年，法院審理時，黃生前主持家族會議的錄音檔曝光，道出子女為錢紛爭的無奈。
去年11月，黃世杰拋出善意，願將美麗華品牌交還家族，並與大哥協調將家族事業分開管理，之後黃世昌也將自訴弟弟的官司，促成法院判決不受理，兄弟鬩牆出現和解曙光。
(中國時報)
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