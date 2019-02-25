癌末女移工思女 善心人募7萬助返鄉

2019年02月25日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

「我好想回家！讓我再見女兒一面！」來台3年的菲律賓籍看護移工「阿寶」，罹患子宮頸癌末期合併器官衰竭，她在生命的末期，躺在病床上用虛弱又渴切的聲音訴說想見女兒的心願，濃烈的母愛，令人鼻酸；台灣人也展現溫暖人情，很快募足7萬元，要盡速安排阿寶返鄉。

阿寶2016年4月25日來台，工作近3年的時間，和雇主一家人相處融洽。今年續約時，仲介公司突接到雇主來電，「怎麼辦？阿寶腹部劇烈疼痛，已痛昏過去了！」仲介公司緊急協助將阿寶送醫。

阿寶因病情嚴重轉診彰化秀傳醫院治療；醫師診斷出阿寶罹患子宮頸癌末期，合併器官衰竭，隨時有離世的危險。醫師並因她癌細胞已擴散嚴重，建議安寧治療。

治療期間，雇主一家人對阿寶不離不棄的照顧，詢問阿寶為什麼隱瞞病情？阿寶紅了眼眶說「沒想這麼多，只知道自己一定要撐下去啊！要賺錢、寄錢給女兒讀書！」、「女兒是我這輩子最大的希望，只要想到她，再怎麼苦，心裡都是笑著」。

仲介公司負責人汪芷伶原本打算安排阿寶菲律賓的家人來台陪伴，但是阿寶虛弱地說，「請幫助我回家！讓我再見女兒一面」。仲介公司說，阿寶的丈夫因經商失敗，積欠債務，她這2年多來在台灣當看護賺的錢，全都寄回家栽培就學中的女兒。

彰化縣向陽慈善會理事長蕭家和得知此事，感動說阿寶的遭遇，如同是外籍移工版「一碗麵」故事；他說，全天下媽媽都是一樣的偉大，總是燃燒自己照亮家人，並掏腰包捐2萬元資助阿寶。

阿寶的事情披露後，很快就募足7萬元，要幫阿寶完成最後的心願；目前阿寶病情已暫時獲得控制，仲介公司將安排讓阿寶盡快回到菲律賓和心愛女兒共度最後的天倫。

(中國時報)