全台測速王 違規一網打盡

2019年02月25日 04:10 中國時報 林縉明 、 葉書宏 、 徐養齡 、 馮惠宜 ／綜合報導 ／綜合報導

「全台測速王」出爐！北市環河北路三段與葫蘆街口測速照相機，去年取締4萬1709件超速，連續2年榮登全台測速王，若以汽車超速最低1200元罰鍰計算，為國庫進帳約5005萬元；國道部分則以國道1號北上105.5公里、約苗栗頭份至新竹系統交流道間的照相機，去年開出逾4800萬元居首。

路直又接要道 駕駛人貪快

全台最會拍的固定式測速照相機，位於北市士林區環河北路三段、葫蘆街口，2017年全年取締達4萬5047件，若以汽車超速最低1200元罰鍰計算，至少為國庫進帳約5405萬6400元；2018年雖取締件數略降，仍以4萬1709件居全台之冠，罰單總金額約5005萬元，甚至比部分縣市全年照相取締總件數與總金額還高，連續2年榮登全台測速王。

北市交通警察大隊分析，該路段筆直、車流量大且銜接高速公路要道，不少駕駛人貪快加速，夜間車流量少後車速更快，加上夜間視線不佳，民眾未看到測速照相告示牌，是連2年蟬聯全台測速王的原因。

據國道警察局統計，國道1號北向105.5公里、苗栗頭份至新竹系統交流道間的固定式照相桿，去年共舉發1萬6134件超速違規，罰單總金額逾4800萬元，是國道之最。國道警察局第2公路警察大隊交通組長楊醫隆分析，該路段速限時速100公里，車流量較少加上夜間易開快車，且苗栗三義為限速分水嶺，南向限速110公里、北向限速100公里，該桿位於分水嶺處不遠，是違規件數偏高主因。

頭份-新竹交流道 國道之最

新竹縣竹北市外環道興隆路的測速桿，一如其名生意興隆，去年3月新設，就以2萬2335件拿下全縣測速王，原因應與趕上班、趕搭高鐵有關，速限50公里，稍不注意很容易超速。

台中市「測速王」位在西屯區台灣大道4段2088號前，去年共取締2萬2196件，因該測速照相機位在車流多的下坡路段，限速僅50公里，用路人一不小心就會超速。

(中國時報)