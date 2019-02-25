為了安全罰站 別再叫我賠錢貨

2019年02月25日 04:10 中國時報 葉書宏 、 謝瓊雲 、 李忠一 ／綜合報導 ／綜合報導

誰說固定式測速照相桿都很會搶錢？新北市深坑區文山路三段的固定桿2018年僅舉發4件，成為全台開單數最少的固定桿，另外，全台共有6處固定桿取締件數未破百，開出的罰單金額連保養、維修成本都不夠，成為少見的「賠錢貨」。

全台「蚊子測速固定式照相桿」排名中，共6處全年照相取締件數未破百，倒數3名全位於新北市。另2處分別為彰化縣社頭鄉中山路與和平路口64件、花壇鄉台1線198.4公里處65件，及宜蘭縣礁溪鄉份尾三路93件。

新北市深坑區文山路三段16之1號前的固定式照相桿僅舉發4件，是全台固定式測速照相桿「賠錢貨」冠軍，居次的是深坑區文山路1段、北深路1段229巷口的固定桿舉發42件，第3則為土城區擺接堡路、民權街口固定桿59件。由於設置經費動輒百萬元起跳，後續還有電費、維修及人力費用，舉發件數明顯不敷成本。

新北市警察局交通大隊長李宏振表示，設置固定式測速照相桿並非要懲罰民眾，而是藉此達到警示作用，降低車禍發生、遏阻民眾違規；照相桿主要為拍攝超速及闖紅燈，依據《道路交通管理處罰條例》超速逾10公里才會開罰，闖紅燈則會直接開罰。

李宏振說，每年都會檢討固定桿設置地點，舉發數多寡，不是唯一考量，「科技執法是要以最少的罰單，達到遏阻民眾違規、降低車禍發生數。」

彰化縣警局交通隊組長蕭汝上稱，該2處舉發數未破百的固定桿為新設，內裝的測速照相機去年7、8月才從其他處固定桿移過來，後又因機器故障送修，才導致取締件數偏低；宜蘭縣警察局交通隊表示，礁溪鄉份尾三路因車流量不多，取締件數較少。

(中國時報)