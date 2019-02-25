南迴截彎取直 帶走在地商機

2019年02月25日 04:10 中國時報 莊哲權 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

屏東南迴公路金崙大橋通車後，台東太麻里鄉金崙村原本熙來攘往的車輛已不復見，街頭變得異常冷清；無獨有偶，2008年屏東楓港外環道打通屏東、台東2縣觀光交通瓶頸，卻同時打壞在地商機，以往端著盤子就能做生意的光景不再，就業機會短缺，枋山鄉人口數從原有8000多人減至5000多人，街上不見遊客、年輕人，只見坐守家園的老人家。

為讓南迴公路截彎取直而興建的金崙大橋，因坐擁太平洋和大武山美景，被喻為「全台最美高架橋」，去年10月通車後，讓原本假日交通大打結的金崙村街道瞬間冷清，街上唯一的「小7」也因生意大跌4成，去年底一度歇業，但業者憑傻氣重新裝潢、拍了微電影，盼喚回遊客對金崙的美麗記憶。

面對商機滑落，金崙村長陳志偉仍樂觀認為金崙大橋通車分流車流，大幅降低擁擠車潮，「其實是轉機，不是危機」；他指出，金崙是溫泉村，不少高、屏地區民眾仍會專程搭火車來泡湯，希望以溫泉為主題，搭配在地農特產品，並結合原住民漁撈、 狩獵、舞蹈文化，突顯出金崙溫泉觀光特色。

回首屏東楓港交通史，楓港社區發展協會執行長黃隆獻說，1950至1970年代，屏東往返東部一定要走南迴公路，當年大多搭乘公路客運，楓港堪稱大站，只要端著裝有甘蔗、肉粽、涼飲等小吃飲品走在街上賣，一定有錢賺，且多數遊客因路途遙遠會選擇在楓港住一晚，全盛時期多達4間飯店在競爭。

黃隆獻說，即使南迴鐵路開通，因經濟繁榮、私家車多，自行開車來往東部的人依舊會在楓港停留，商機景氣未受影響；然而，自從2008年楓港外環道通車後，遊客幾乎直駛上高架橋不再進入楓港，沒了車潮、人潮等於沒了錢潮，「車頭商圈」走向沒落，現在只剩1間飯店苦撐，全鄉人口從8000多人減至5000多人，是全台人數最少的平地鄉鎮，「別說遊客不進來，連當地人也留不住了。」

(中國時報)