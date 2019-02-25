小農煉金術 喚醒武陵綠色隧道
日據時期開闢的台東縣鹿野鄉武陵綠色隧道，曾有過車水馬龍的繁榮光景，被新的台9線省道取代後，沒落了10多年，永安社區發展協會2012年推出「2626市集」，銷售在地小農的農產品，成為東台灣頗具規模的綠色市集，不僅造就地方經濟，也活化這條逐漸被遺忘的美麗鄉間小路。
武陵綠色隧道1933年由日本人開闢，全長4.7公里，道路兩旁植滿樟樹，曾是台9線的1小段，政府來台後成為許多榮民的生活圈，但曾經車水馬龍的榮景，在1994年公路截彎取直、老榮民逐漸凋零後，從省道降級為縣道，再降為東33線鄉道，最後淪為環境髒亂的三不管地帶。
面臨武陵綠色隧道沒落、在地農產品賣不出去等困境，永安社區發展協會總幹事廖中勳2012年向鹿野鄉公所提出道路空間10年認養計畫，正式推出「2626假日市集」，由小農擺攤販賣在地農特產品，如今每場次約有60個攤位，1個攤位1個下午的平均銷售額可達5000元，打出知名度後，已成為當地小農重要銷售平台，常有外縣市團體來取經，除造就地方經濟、活化農村以外，最重要的是讓荒廢的武陵綠色隧道，蛻變為遊客休閒、逛市集、賞景的台東特色景點。
廖中勳說，「2626市集」定位為農村公益平台，經營模式是社區自給自足，不受公部門補助，市集內還有誠實商店，做為推動誠信及二手物資交換空間，期待未來有更多的場次及攤位，照顧更多的人。
(中國時報)
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