雪隧衝擊 結合茶鄉特色 坪林拚綠經濟
雪山隧道2006年6月通車後，大幅縮短宜蘭交通時間，直接衝擊新北市坪林區觀光，當地遊客一度流失逾萬人，2008年當時的台北縣政府規畫坪林「低碳三環線」遊程，邀民眾免費到坪林觀光，但成效有限，市庫負擔龐大，2015年停辦，轉規畫坪林茶鄉特色小旅遊，盼挽救地方觀光。
新北市環保局統計，雪隧通車前1年，坪林遊客人數4萬3957人，雪隧通車當年即銳減至3萬5025人，2007年再減為3萬3549人，2年不到減少1萬408人，流失比率約2成4；原在北宜公路30公里處熱門的「30K飯店」，及沿路多家茶行、雜貨店，雪隧通車後1年，即因人潮流失紛紛關門歇業。
為挽救坪林觀光，民眾「棄北宜、走國5」衝擊，官方推出低碳旅遊活動，包含綠色交通、低碳行為、低碳商店、生態旅遊、垃圾減量及碳匯券。
然而根據新北低碳中心統計，2008年至2015年坪林低碳活動期間，締造2萬4000旅遊人次、2500萬元商機，減少16.8公噸二氧化碳排放。資深官員透露，7年只有這樣的觀光效益太少；此外，減碳環保觀念未能深植遊客心中，許多人根本不在乎使用一次性塑膠袋、餐具，甚至有低碳商店業者依舊提供用餐遊客免洗餐具，低碳旅遊徒具形式。
新北市觀光局則表示，新北市目前結合茶鄉特色規畫坪林小旅行，去年和前年皆銷售約1200人次，全部未用一次性餐具，並鼓勵使用環保袋，運用在地食材，減少碳足跡，也透過網站推薦遊程讓民眾到坪林騎自行車自由行，2017年至去年底吸引27萬5439旅遊人次，帶動約6億元商機。
(中國時報)
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