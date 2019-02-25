陪伴13寄養童 月桃媽媽退休

2019年02月25日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣目前有48戶寄養家庭，提供家暴、性侵等弱勢兒少有一處暫時的「避風港」，人稱「月桃媽媽」的葉月桃擔任寄養工作23年，細心養育13名寄養童，25日宣布退休並獲表揚，昔日寄養幼童專程觀禮，與她相擁緊抱說：「月桃媽媽的家是永遠的家。」

從事服飾業的葉月桃回憶，起初看到擔任寄養家庭的朋友家中來了個小女孩，得知女童長期受暴，還被剃成平頭，瑟縮在牆角模樣，讓育有2子的她相當心疼，驚呼「怎麼會有這種父母！」得知花蓮還有許多弱勢童亟待幫助，決定加入寄養家庭行列。

身心都受到照顧

讓葉月桃印象最深刻的是，來自家暴家庭、應該就讀小學一年級的小翔，剛到家裡時，竟然只會用手抓食物用餐，看到小翔在菜園大小便，才知道原來他不懂蹲馬桶。經月桃媽媽細心養育，已經結婚成家的小翔，婚後特地回來道謝，最想念的還是月桃媽媽的家，「還想回以前房間睡一下」。

慘遭親生父親性侵的國中少女小蓁，完全封閉自己，月桃媽媽只是默默提醒她吃飯、洗澡，陪她到海邊散步，少女後來逐漸打開心房，拉著月桃媽媽的手，訴說自己遭遇。葉月桃說，幾年後就讀高中的小蓁，在路上開朗向她打招呼，直喊「好想阿姨的絲瓜麵」，讓她感動回答：「想吃，隨時可以回來吃。」

孩子們永遠的家

葉月桃說，寄養通常為期2年，有出生3個月的棄嬰來到家裡，也有從國中寄養到高中，寄養童和家裡小孩相處融洽，丈夫「潘爸」也會幫忙接送，等到孩子回歸原生家庭時，是夫婦最難過的一天，丈夫會傷心好幾天不說話，直嚷想打電話或偷偷探視孩子近況。

花蓮家扶中心表示，昨獲表揚的68歲葉月桃、66歲林秀琴，服務時間長達23年與15年，適時幫助陪伴29名弱勢兒少，兩人接下感謝狀後，開心擔任寄養媽媽讓她們「兒孫滿堂」。由於目前花蓮南區尚無寄養家庭，盼招募更多有愛心的夫妻，「打開家門，讓愛住進來」。

(中國時報)