毀石虎棲地 大安溼地公園惹議

2019年02月25日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮公所向中央申請前瞻基礎建設─水環境改善計畫，獲補助8000萬元經費辦理「苗栗縣大安溪生態景觀改善建設」，藉建置「大安溼地公園」提升卓蘭農業及促進當地觀光發展，但因基地位於苗140縣道旁老庄溪與大安溪匯流處，遭保育團體批評在瀕臨絕種的石虎棲地蓋水泥公園，引發網友撻伐。

為維護生態 曾召開公聽會

大安溪生態景觀改善工程案於2017年10月核定後，在2018年1月初開工，年底爆發毀壞生態爭議時，工程已接近完工，後續也在溼地公園西側與台電合作造林計畫做為生態補償。期間為維護石虎生態，苗栗縣議會改革連線曾召開公聽會，邀請經濟部水利署、苗栗縣政府水利處、農業處、環保局及台灣石虎保育協會、農委會特有生物研究保育中心等出席表達意見。

今年1月23日監察委員王幼玲、王美玉、陳師孟也抵苗栗，關心石虎生態保育推動工作並聽取計畫簡報後實地現勘。由於公園用地充滿爭議，公所向監委說明，該基地早期遭不肖業者濫採土石遺坑，921震災後堆置營建廢棄物，經詢問也獲回函說明該地非屬山坡地保育區、河川用地、自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境等，公所才提送前瞻計畫申請補助。公所也坦承，初期計畫工程只注重行政程序，忽略與NPO橫向溝通，承諾會做好生態檢核，並改善溝通不足情況。

造林計畫補償 會勘後送審

目前大安溪生態景觀改善工程案經初驗不合格後，卓蘭鎮公所已要求工程單位於期限內改善，而造林計畫則在與石虎保育協會、林務局等單位共同會勘後，才將計畫送審，會在建設與生態間取得平衡。

(中國時報)