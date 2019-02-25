國道1號接74交流道 民眾抗議捨直取彎

2019年02月25日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

行政院長蘇貞昌24日率交通部長林佳龍等團隊到台中視察「國1增設銜接台74線系統交流道工程」，除核定要加速規畫徵收；場外卻有里民陳情抗議，直指交流道路線莫名被更改捨直取彎，盼能回歸原路線。對此，高公局不願回應，市長盧秀燕允諾協調，並表達路線不確定、不會進行徵收作業。

高公局不願回應 燕允協調

本計畫研議於國道1號172K處設置南出北入匝道，沿員寶庄圳布設高架橋，再銜接台74線增設東西向4支進出匝道。為改善大雅交流道北上入口交通運轉，一併增設大雅交流道北上集散道路與本系統交流道北入匝道一併匯入國1主線，提升聯絡道服務水準；預定2019年開工，2023年完工。

蘇貞昌請交通部立刻進一步設計，儘早開工。也請台中市盧秀燕市長儘早完成都市計畫變更並取得銜接部分路線土地；更請交通部高速公路局儘量同時進行作業，若涉及不同部會主責部分，也可採銜接方式處理。

路線不確定 不會進行徵收

交通部長林佳龍說，興建工程完成後，將讓近44％車流順暢。盧秀燕盼中央能儘速核定本項工程，並確立路線減少爭議；台中市政府會全力配合都市計畫變更與用地徵收作業，以完善大台中快速公路網，讓台中的交通更便利。

北屯區同榮里民在場外陳情！質疑高公局黑箱作業，將原訂路線捨直取彎影響30多戶住家。台中市長盧秀燕會後接受民眾陳情，允諾已當場和蘇貞昌要求路線確定後再進行徵收作業；她也要有異議民眾參與27日高公局舉行的第3次公聽會，大聲表達出意見。

(中國時報)