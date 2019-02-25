雲林淺山旱災 申請專案救助
古坑鄉柳丁園因太乾旱缺水，開不出花來。（周麗蘭攝）
雲林縣山區茶葉、麻竹林、香蕉、柑橘因長達5個月幾乎無雨，冬茶與春茶都失收，麻竹林枯死，農業處勘查認為這一波乾旱衝擊淺山的農作物很大，枯死的茶樹總面積雖未達到救助門檻，但春茶收益銳減6至7成，將向農委會申請專案救助。
長達5個月幾乎無雨
海拔約800至400公尺的古坑鄉草嶺村、樟湖村、華南村，去年10月迄今幾沒下雨，山泉水消失，部分茶樹枯乾、枯死，正逢開花期的柑橘、柳丁結不出花苞。
華南社區理事長劉清極表示，村裡80、90歲的老人家都說，從沒遇過這麼嚴重的旱災，全村的村民現在都在找水澆灌，到華興溪抽水1小時，要停機1小時累積到水才能再抽，以免馬達燒掉。
劉清極說，每次抽500公斤、1000公斤溪水運到田裡去灑，「只是騙騙植物而已」，讓土壤不要太乾就好，他種的香蕉、柳丁樹、麻竹林、紅毛班已開始枯死。
縣府農業處長張鴻猷、農務科長高建平等人上山勘查，發現越水源末端的茶園枯死越嚴重，雖然枯死總面積不到天然災害救助標準的門檻，但就收穫角度而言，6、7成春茶收不到。
高建平表示，這次旱災衝擊淺山和深山有差別，海拔高水氣夠，植物還可撐，古坑鄉屬於淺山，高度不夠、水氣不豐沛只能倚賴降雨或從野溪抽水噴灌，阿里山、南投鹿谷茶區狀況還好，但雲林山區受很大衝擊。
盼速公告為災損區
他表示，本周會盡速聯繫農改場、茶葉改良場、公所、農糧署相關單位會勘，看能否達到農業天然災害救助辦法的災損條件，趕快公告為災損地區。
(中國時報)
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