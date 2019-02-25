228雄中自衛隊 掃街返校

2019年02月25日 04:10 中國時報 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

228事件72周年「英雄返校、雄中自衛隊出巡」活動24日舉行，年過九旬的自衛隊副隊長陳仁悲、雄中自治會會長方振淵登上吉普車掃街。行政院副院長陳其邁出席，他以金庸小說郭靖的話「俠之大者、為國為民」稱讚陳、方二人。

九旬副隊長登吉普車

1947年爆發228事件時，雄中成為台灣南部反抗國民黨軍警的聚集地，一群雄中學生結合雄女、雄工、雄商學生，共組自衛隊，拿起掃帚與工具，保護當時逃難到學校的本省人及外省籍民眾安全。

為紀念雄中自衛隊72年前的英勇事蹟，民進黨立委許智傑、市議員陳致中等人共同主辦「2019英雄返校、雄中自衛隊出巡」活動，希望讓現代年輕人記得當時雄中學生保衛校園的勇氣。

陳仁悲感謝這項紀念活動能一年一年辦下去；方振淵則期盼能喚起各族群的團結和諧，讓台灣邁向公平正義。

陳其邁盛讚俠之大者

陳其邁說，他不知道這活動可以辦到何時，待明年與後年舉辦時，他都會參加。行政院長蘇貞昌日前在備詢時說，身為一個台灣人，面對外力壓迫時，拿一隻掃叟也要跟對方拚了。陳其邁覺得這很接地氣，很符合台灣人的性格，這也彰顯了雄中精神，在陳仁悲等大俠身上，當年他們面對國民黨政府的打壓，學生奮起抵抗，令後輩永遠懷念雄中自衛隊的精神。

雄中校友許智傑表示，雄中自衛隊當時目的在保護校園與社區的安全，並把受攻擊的外省同胞保護在校園內，雄中不是公開武裝反抗的行動總部。

1990年行政院成立「研究228小組」，邀請國內學者專家，負責蒐集國內外有關檔案及相關資料，並於1992年將《228事件研究報告》公諸於世，成為歷史教材。

(中國時報)