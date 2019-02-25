影》迪士尼花車僅1台 家長怨落漆

2019年02月25日 04:10 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

台北燈節24日閉幕式祭出重頭戲「踩街嘉年華遊行」，但迪士尼遊行花車僅有1輛，讓大小朋友都相當失望。（李依璇攝）

為期9天的台北燈節在爭議聲中落幕，閉幕式祭出重頭戲「踩街嘉年華遊行」，不少民眾不畏風雨從外地到場只為一睹東京迪士尼風采，結果迪士尼花車僅有1輛，讓不少家長和小孩相當失望，一名特地帶小朋友來看米奇的家長表示，為了迪士尼花車來，沒想到只有1台，有夠落漆。

北市昨雖然下起滂沱大雨，現場仍有大批民眾冒雨等待迪士尼花車遊行，下午3時許登場，花車上有米奇、米妮、布魯托、雪莉玫及達菲等5個玩偶，不少家長奮力拉著小朋友往前擠，希望能搶到最佳視線，不但被雨傘擋住，當花車經過後大家卻不斷張望，直呼「沒有了嗎？」

台北燈節踩街嘉年華遊行有9輛花車、30個團隊演出，一名吳姓家長抱怨，遊行隊伍拉太長，好不容易等到迪士尼花車，上面也只有5個玩偶，沒有任何公主角色；另一位黃姓民眾則認為，台北燈節閉幕主打迪士尼，實際僅有1台花車，實在有夠落漆。

對此，北市觀傳局長劉奕霆澄清，與迪士尼洽談時就決定海外演出只有1輛花車，如果民眾覺得不夠，或許未來還有和東京迪士尼合作機會，外界好奇東京迪士尼出場費用，他則說不便透露。

此外，由於天候不佳加上大規模交管，忠孝西路一段、台北火車站前交通一度陷入混亂，車潮一路綿延至西寧北路，周遭交通堵塞，有多處路段時速更不到20公里。

還有民眾不滿指出，動線規畫不良，捷運西門站6號出口昨下午實施「只進不出」，捷運站內擠滿想出站的人潮，但執勤員警不斷吹哨要人潮退回，「光是走出捷運站就耗費20分鐘，小朋友累到睡著」；另一位張姓民眾則質疑，6號出口安排只進不出，其他出口應該適度搭配只出不進，否則全部人都擠在裡面出不去。

(中國時報)