守護石虎 保育團體籲擬自治條例

2019年02月25日 04:10 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

為保護近乎滅絕的石虎與生態，環保與保育等團體監督單位工程，大安溼地公園造林計畫也在與石虎保育團體和林務局會勘並提出執行建議方針後，才將計畫送審。然保育團體強調，要確實在建設開發與生態保護間取得平衡，應盡快修訂石虎保育自治條例，讓專業意見在計畫之初，就能被聽見與重視。

大安溼地公園疑破壞生態引發熱議，當時縣府水利處建議公所暫時停工，卻又引發石虎保育協會反彈，認為貿然停工不妥，而是要盡速完成植栽，台灣石虎保育協會理事長陳美汀更說明，應盡快修訂石虎保育自治條例，讓開發之前保育專家的意見能被重視與聽見，以免造成另一波生態浩劫。

縣府農業處於1月18日邀集縣議員、縣內保育團體及各相關單位召開《苗栗縣石虎保育自治條例》草案說明會，積極調整自治條例草案，讓政府分工、石虎利用棲地保護、獎勵補助社區及個人措施、石虎保育推動小組建置、指定應啟動機制之公共工程規模、時間點、專家諮詢、應採施工方法、石虎生態保育背景專家人才庫公告及推動石虎保育業務財源規畫等各方面都能有明確規範。

農業處也指出，石虎保育自治條例草案將於3月間函送苗栗縣議會審議，通過之後會立即公布施行，後續將建立石虎保育專家人才庫及籌組石虎保育推動小組，厚植友善石虎環境。

(中國時報)